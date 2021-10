Der Montag im SWR1 Hitparaden-Live-Ticker

Alles, was wichtig ist: Sehen Sie hier, was rund um die SWR1 Hitparade alles los ist.

++ Montag, 25.10. 23:55 Uhr ++

Schichtwechsel im SWR1 Studio. Nur noch 5 Minuten, dann stürmen Cora Klausnitzer und Matthias Sziedat ans Mikrofon und verbringen mit Ihnen die Nacht.

++ Montag, 25.10. 22:39 Uhr ++

SWR Torsten Helber

SWR1 Moderator Jochen Stöckle hat sich ein "SWR1 Hitparade Tattoo" an eine Stelle geklebt, die man seltener wäscht ;-) Und deshalb hält es hoffentlich länger.

++ Montag, 25.10. 21:59 Uhr ++

Während der SWR1 Hitparade sehen die gemütlichen Fernsehabende in Baden-Württemberg etwas anders aus. Spielfilme sind out. Jetzt wird der Video-Stream geschaut. Auch SWR1 Hörer Frieder und sein Ehemann Enrico genießen den Live-Blick ins Studio zu Annett Lorisz und Jochen Stöckle.

Frieder Büttner

++ Montag, 25.10. 21:38 Uhr ++

Die SWR1 Hitparden-Katz ist inzwischen schon richtig Kult, aber wer sagt denn, dass nur Katzen die SWR1 Hitparade hören? Bei SWR1 Hörerin Sibylle sind es ihre Hunde.

Sibylle Mutschler / SWR1 Hörerin

»Vielen Dank für diese wunderbare Hitparadenwoche mit so viel guter Stimmung, toller Musik und viel Lebensfreude, Wir haben für eure Hitparadenkatze musikalische Begleitung von Sini, Winie und Mia,«

++ Montag, 25.10. 21:25 Uhr ++

SWR1 Moderator Jochen Stöckle ist offensichtlich ganz im Glück und stellt mit den Händen sein Gefühlszustand dar. Ein Herz für die SWR1 Hitparade.

SWR Jochen Enderlin

++ Montag, 25.10. 21:08 Uhr ++

Die SWR1 Hitparade läuft nicht nur in Kneipen, Kellerbars, Imbissbuden, in Wohnzimmern oder Fahrschulauto. Auch in Arztpraxen und Kliniken. Ganz Baden-Württemberg ist im "Hitfieber".

»Auch wir hören die SWR1 Hitparade! Liebe Grüsse aus dem Spätdienst der Dialyse in Böblingen.«

Sandra Böhler / SWR1 Hörerin

++ Montag, 25.10. 20:50 Uhr ++

So schnell kann es gehen: Wir sind schon bei #900 in der SWR1 Hitparade. Auf diesen Platz haben Sie einen Hit aus dem Jahr 1987 gewählt. Rick Astley mit "Never gonna give you up". Der Song war im Vereinigten Königreich ein Nummer-1-Hit. Er blieb für fünf Wochen an der Spitze der Charts und war die meistverkaufte Single in diesem Jahr.

++ Montag, 25.10. 20:29 Uhr ++

»Wir, die "Wanderfreunde Baiereck" sitzen gerade gemütlich beim Spaghetti-Essen in unserer Finca auf Mallorca und hören schon den ganzen Tag die SWR1 Hitparade. Ganz Baden-Württemberg ist von uns herzlichst gegrüßt und lasst es ordentlich rocken.«

Olaf Hesse / SWR1 Hörer

++ Montag, 25.10. 20:15 Uhr ++

Einfach entspannt zurücklehnen und 6 Minuten und 54 Sekunden "Thick as a brick" von Jethro Tull genießen. Der Klassiker aus dem Jahr 1972 landete dieses Jahr in der SWR1 Hitparade auf #906.

++ Montag, 25.10. 20:01 Uhr ++

Spätschicht im SWR1 Sendezentrum und es stellt sich die Frage: Kann man die beiden SWR1 Moderatoren Annett Lorisz und Jochen Stöckle alleine im Studio lassen? So ganz ohne Aufsicht? Klare Antwort: NEIN! Und deshalb ist Torsten Helber im Hintergrund und hat alles im Blick. Die Mails ins Studio, den Musiktitel-Plan mit den Songs, die noch gespielt werden und er schaut, dass die beiden nicht zu viel Quatsch machen.

SWR1 Redakteur und Moderator Torsten Helber

++ Montag, 25.10. 19:30 Uhr ++

Die SWR1 Hitparade hört man auch unter der Sonne Afrikas - und zwar bei tropischen Temperaturen und einem Glas Wein in Pretoria.

»Wir fühlen uns wie zu Hause. Dem Internet-Radio sei Dank. Vielen Dank für dieses wunderschöne Musikfest! Es ist zum ersten Mal, dass wir ohne Freunde und Familie die Hitparade erleben, da wir seit Januar an der Deutschen Internationalen Schule in Pretoria als Lehrer tätig sind.«

++ Montag, 25.10. 19:08 Uhr ++

Die SWR1 Hitparade läuft seit Sonnenaufgang, Titel um Titel geht's Richtung Platz eins. SWR1 Hörerin Petra Stahl grüßt mit einem traumhaften Sonnenuntergang aus der Nähe von Deizisau.

SWR1 Hörerin Petra Stahl

++ Montag, 25.10. 18:51 Uhr ++

Sie wollen wissen, ob Ihr Lieblings-Hit schon gelaufen ist? Hier finden Sie alle Songs, die wir bereits gespielt haben.

++ Montag, 25.10. 18:26 Uhr ++

Eine neue Runde des Baden-Württemberg-Quiz: "Durch welche Fernsehserie wurde Miley Cyrus bekannt?“ Da müssen Mama Evelyn, Papa Florian und Theresa und Juliane Nuber nicht lange überlegen: "Hannah Montana!" Mit dieser richtigen Antwort gewinnt Familie Nuber einen Bluetooth-Lautsprecher! Herzlichen Glückwunsch!

++ Montag 25.10. 18:20 Uhr ++

Hits gegen den Rasenmäher-Lärm: SWR1 Hörerin Edith dreht die Musik einfach etwas lauter...

SWR1 Hörerin Edith

++ Montag 25.10. 18:16 Uhr ++

Schichtwechsel! Jochen Stöckle und Annett Lorisz übernehmen und hitfiebern in die Nacht. Was glauben Sie? Welche Musik liegt den beiden näher? Mit was kommen Annett und Jochen besser in den Abend? Und welche Krimi-Serie bevorzugen die zwei? Antworten finden Sie hier...

++ Montag 25.10. 18:07 Uhr ++

Familie Nusseck aus Freiburg ist im SWR1 Hitparaden-Fieber: Mutter Marianne hat schon als Kind die Hitparade gehört - klar, dass ihre Kinder jetzt auch dabei sind. Sohn Jasper (11) die Zwillinge Eric und Henri (9) und Tochter Yvie (3) haben mit abgestimmt, Mama Marianne hat dafür extra eine Mailadresse für die Kids eingerichtet.

SWR Andere Quelle, SWR

So nah war die SWR1 Hitparade noch nie: Janet Pollok aus dem SWR1 Hitparaden-Team zu Besuch bei Familie Nusseck in Freiburg. Selber Radio machen ist gar nicht so schwer. Wenn auch Sie einen Hitparaden-Song ansagen wollen? Einfach mitmachen: swr1hits auf Instagram abonnieren und anschließend hier registrieren.

SWR Andere Quelle, SWR

++ Montag, 25.10. 17:35 Uhr ++

So gemütlich ist es bei SWR1 Hörerin Susanne Maier im Kreis Heilbronn. Kaminfeuer und der SWR1-Video-Stream auf dem Fernseher. Sie schreibt uns dazu ins Studio:

Susanne Maier / SWR1 Hörerin

»Endlich wieder Hitparade! So geil. Eigentlich hatte ich mir ja für diese Woche wieder Urlaub genommen, wie bereits im letzten Jahr, nun bin ich aber krankgeschrieben. Aber an den Ohren habe ich nichts. Zum Glück ist aber unser Kater schon ein bisschen schwerhörig. So kann ich ruhig etwas lauter stellen.«

Wir wünschen gute Besserung!

++ Montag, 25.10. 17:28 Uhr ++

Haben Sie auch Tränen in den Augen und denken an Leonardo und Kate wie sie auf der Titanic stehen? Auf #934 in der SWR1 Hitparade Céline Dion mit "My Heart Will Go On". SWR1 Hörerin Caro schreibt uns: "Meine Mitarbeiterinnen und ich schmelzen gerade dahin. Hier scheint auch noch die Sonne romantisch durch die Fenster."

++ Montag, 25.10. 17:15 Uhr ++

SWR1 Hörer Bastian Heuberger hat seine Mittagspause mit SWR1 Moderator Corvin Tondera-Klein auf dem Marktplatz in Bad Mergentheim verbracht. Auf die Frage: "Welche Band hat der frühere Nirvana-Schlagzeuger Dave Grohl nach dem Tod von Sänger Kurt Cobain gegründet?" kam seine Antwort wie aus der Pistole geschossen: "Foo Fighters!" Das ist richtig – und damit gewinnt Bastian Heuberger einen Bluetooth-Lautsprecher.

++ Montag, 25.10. 16:58 Uhr ++

SWR1 Hörerin Iris Fandre aus Rieneck freut sich über #938 London Calling von Clash - und schreibt uns: »Wow da geht der Punk ab. London Calling ist einfach cool. Ich fand schon immer die Punker toll mit Irokesenschnitt und den abstehenden bunten Haaren. Mein Vater sagte: So kommst du mir nicht nach Hause.«

++ Montag, 25.10. 16:31 Uhr ++

»Ich bin seit 5 Uhr bei euch. Der Hausputz ist heute eine wahre Freude und macht sich fast von selbst! Bei Hildegard Knef tanzte ich mit dem Staubsauger. Ich wünsche dem gesamten SWR1 Team und Hörern eine super Woche mit ganz wenig Schlaf, aber das ist es Wert.«

++ Montag, 25.10. 16:23 Uhr ++

Sommer-Feeeling im Herbst, das gibt es nur bei der SWR1 Hitparade. Das SWR1 Team hüpft mit #945 und Despacito (Versión Pop) von Luis / Daddy Yankee Fousi durchs Homeoffice.

++ Montag, 25.10. 16:07 Uhr ++

Zum Verwechseln ähnlich: Hitparaden-Katze Sammy und SWR1 Hörerin Sabine Schroff sind seit dem Start heute um 5 Uhr bei der Hitparade mit dabei und schicken Grüße aus Forst bei Bruchsal

SWR1 Hörerin Sabine Schroff

++ Montag, 25.10. 15:21 Uhr ++

SWR1 Hörerin Claudi und Hörer Roy aus Tamm senden viele Grüße ins SWR1 Sendezentrum.

Claudi und Roy aus Tamm

++ Montag, 25.10. 15:00 Uhr ++

Wir nutzen die Hitparade, um die Gesichter hinter den Radio-Stimmen zu zeigen. Unser SWR1 Verkehrsservice ist unverzichtbar - nicht nur während der Hitparade! Heute sorgt Birgit Wächter aus unserem Verkehrsteam dafür, dass Sie eine gute und sichere Fahrt haben.

++ Montag, 25.10. 14:30 Uhr ++

SWR1 Hörerin Karin Eppler-Maier ist beim Renovieren ihrer Yoga Ecke im Hitparadenfieber!

Karin Eppler-Maier

++ Montag, 25.10. 14:19 Uhr ++

SWR1 Hörerin Annette hat das Küchenradio auf volle Lautstärke gedreht!

Annette

++ Montag, 25.10. 14:07 Uhr ++

Da geht einem doch das Herz auf! SWR1 Hörer "Ponybändiger" hat uns geschrieben:

»Gerade das Fernsehen eingeschalten mit Blick nach Bad Mergentheim. Sagt mal der Frau Anhalt, dass sie anscheinend jedes Jahr jünger wird.«

Da ist sie direkt ein bisschen rot geworden, oder?

++ Montag, 25.10. 13:50 Uhr ++

Die SWR1 Hitparade geht uns unter die Haut, bzw. auf die Haut: dieses Jahr gibt es ein SWR1 Hitparaden-Tattoo. Einfach auf die Haut legen, das Papier nass machen, Papier abziehen - fertig.

Schreiben Sie uns, wieso Sie unbedingt ein SWR1 Hitparaden-Tattoo brauchen? Mit etwas Glück tragen auch Sie bald ein Hitparaden-Tattoo auf Ihrer Haut.

Mail ins Studio

++ Montag, 25.10. 13:44 Uhr ++

Es gibt die ersten Gewinner! Monika und Bruno Schmieg aus Bad Mergentheim haben Quizmaster Corvin Tondera-Klein bezwungen und einen Bluetooth-Lautsprecher gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!

Die Frage: 18-mal stand Elvis zu Lebzeiten an der Spitze der US-Charts. Wie viele Nr. 1 Hits hatte er hier in Deutschland?

Die richtige Antwort: Einen einzigen! Bruno hat es gewusst und damit den ersten Punkt im Quiz zur SWR1 Hitparade nach Bad Mergentheim geholt.

++ Montag, 25.10. 13:36 Uhr ++

Kurzer Rückblick in die Hitparaden-Frühschicht: Ingo Lege und Patrick Neelmeier auf den Spuren von Chewbacca und: wo steckt eigentlich Harrison Fords Kreditkarte? Welche Rolle dabei ein Stuttgarter spielt, sehen Sie hier:

Wo SWR1 Moderator Ingo Lege drinsteckt, steht auch Musik drauf. Sein Look zum Start der Hitparade: ein T-Shirt mit Foo-Fighters-Aufdruck. Wie passend, dass um 6:38 Uhr der Titel "Best of you" der US-amerikanischen Rockband lief. Mal schauen, in welchen Outfit Kollege Lege morgen kommt.

SWR SWR1

++ Montag, 25.10. 12:40 Uhr ++

Gleichzeitig ist SWR1 Reporterin Janet Pollok in Renchen in der Ortenau unterwegs. Hier hat SWR1 Hörer Klemens Kammerer seine Obstplantagen und seine Schnapsbrennerei. Für ihn gilt diese Woche bei der Apfelernte: nicht ohne meine SWR1 Hitparade.

++ Montag, 25.10. 12.32 Uhr ++

Seit 12 Uhr moderieren Stefanie Anhalt und Corvin Tondera-Klein live vom Marktplatz in Bad Mergentheim! Schauen Sie doch mal vorbei!

++ Montag, 25.10. 11:53 Uhr ++

Das Schichtende für Ingo und Patrick naht. Um 12 Uhr übergeben Sie an Stefanie und Corvin in Bad Mergentheim. Letzter Song in der Frühschicht heute: #991 Stevie Nicks und Edge of seventeen.

++ Montag, 25.10. 11:17 Uhr ++

Wo Äffle und Pferdle in diesem Jahr wohl in der Hitparade landen? SWR1 Hörer Matthias Knödler freut sich, wenn die beiden in der Hitparade zu hören sind.

++ Montag, 25.10. 11:08 Uhr ++

Ein erstes Zwischenziel ist geschafft! #1000 John Farnham - You're the voice

++ Montag, 25.10. 10:58 Uhr ++

Sind Sie bereit für #1000? Im Moment stehen wir kurz davor: #1001 Eric Clapton mit Cocaine.

++ Montag, 25.10. 10:28 Uhr ++

»Eeeeendlich wieder Hitparade. Wir hören aus dem sonnigen Ägypten zu. Die beste Zeit des Jahres, nicht nur, weil wir in Urlaub sind. Jetzt hören hier alle den besten Sender mit den besten Moderatoren - ob die nun wollen oder nicht. Wir feiern mit euch am Strand. Jetzt gibt es aber erst mal Kaffee in unserer Lieblingsbar.«

++ Montag, 25.10. 09:51 Uhr ++

»Ich finde es klasse, dass die Hitparade wieder am Start ist. Ich arbeite in Öhringen im Getränkemarkt - da hüpfen die Getränkekisten fast von alleine an ihren Platz.«

++ Montag, 25.10. 08:43 Uhr ++

Wir packen dann mal die Glöckchen und den Glühwein aus: Driving home for christmas #1022.

»Wie gut, dass die Hitparade Ende Oktober kommt. Stellen wir uns Chris Rea nur mal an Ostern vor... «

++ Montag, 25.10. 08:30 Uhr ++

Und wo hören Sie die Hitparade?

Oli Schraitles aus Filderstadt hört uns auf dem Trecker: "Ich hab den Wecker auf 5 gestellt und bin seit Anfang an dabei. Seit ca. halb7 bin ich mit dem Traktor unterwegs am Düngekalk streuen. Im Radio SWR1 Hitparade und ein Wahnsinns-Sonnenaufgang. Ackerromatik pur!!"

Sandra und Markus sind auf den Malediven dabei: "Auch wir hören die Hitparade von den wunderschönen Malediven zu - das können wir doch nicht verpassen."

"Nicht nur wir, sondern das ganze Oberallgäu 'brennt' für die SWR1 Hitparade.

Die Allgäuer Berge sieht man vor lauter Morgenrot nicht. Viele Grüße aus Altusried. Diana und Andreas Abele."

++ Montag, 25.10. 08:19 Uhr ++

Haben Sie ein bisschen Zeit mitgebracht? #1024 knackt die 8-Minuten-Marke: Chris de Burg - Crusader.

»Crusader hatte genau die richtige Länge: Mit dem Schlusston habe ich vor der Firma eingeparkt.«

++ Montag, 25.10. 07:41 Uhr ++

Ganz ehrlich?! Wer singt da nicht auch mit unter der Dusche bei #1031 Wolfgang Petry und Wahnsinn. Wie gut, dass es den Livestream gibt und Patrick und Ingo nicht umsonst abrocken - Baden-Württemberg schaut gerne zu.

»Ich sitze gerade am Flughafen in Manchester mit Wolfgang Petry im Ohr und warte auf meinen Besuch aus Deutschland. Fällt mir schwer, ruhig sitzen zu bleiben!«

.. aber nicht alle sind davon begeistert: "Ich musste leider gerade mein Radio ausschalten, da ich für Wolfgang Petry um diese Uhrzeit noch nicht genug geistig gefestigt bin." (Jürgen Rentschler)

++ Montag, 25.10. 07:35 Uhr ++

Nicht nur die Eltern hören die SWR1 Hitparade. Hier zeigt sich die gute Erziehung...;)

Tobias Veit aus Bühl: "Unser 12 jähriger Sohn John hat sein Radio seit 5 Uhr an und jetzt sitzen wir am Frühstückstisch und hören zu fünft die Hitparade."

Michael aus Wissembourg: "Unsere tapferen Kinder - 7, 10, 12 und 14 - haben sich allesamt den Radiowecker auf 5 Uhr gestellt. Das nennt man wohl einen erfolgreichen Übergang in die nächste Generation."

++ Montag, 25.10. 07:23 Uhr ++

Wo hören Sie die Hitparade? Schreiben Sie eine Nachricht oder Sie texten uns über die SWR1 App. Heike und Michael haben sich gemeldet: "SWR1 gehört gehört - auch im ambulanten Operationszentrum Bad Rappenau." Dazu haben sie dieses Foto geschickt:

privat

++ Montag, 25.10. 07:12 Uhr ++

Guten Morgen Baden-Württemberg! Guten Morgen Bad Mergentheim! Ab 12 Uhr senden wir die SWR1 Hitparade live vom Marktplatz in Bad Mergentheim - mit Stefanie Anhalt und Corvin Tondera-Klein. Wie Sie uns finden? Ganz einfach: Sie erkennen uns an diesem großen gelben LKW.

++ Montag, 25.10. 06:54 Uhr ++

Hab' ich was verpasst? Oh jaaa ... Sie können hier sehen, welche Songs bisher schon gelaufen sind.

++ Montag, 25.10. 06:44 Uhr ++

»Der Kühlschrank ist gefüllt, die Rotweinbestände geprüft, das Homeoffice ist eingerichtet, alle Termine abgesagt und die Nachbarn informiert, dass es laut werden könnte. Ich freu' mich, wie vor 50 Jahren auf Weihnachten.«

++ Montag, 25.10. 06:24 Uhr ++

Astrid Schmidt aus Stuttgart: Hitparade ist ja wie ein Klassentreffen ...

... man trifft welche, die man ewig nicht mehr gehört hat (Radio Orchid),

... man trifft welche, die man noch nie richtig leiden konnte (Sylvias Mother)

... und man trifft die alte Bande wieder und alles ist wie früher (Rebell yell).

++ Montag, 25.10. 06:20 Uhr ++

Wer ruft denn da so früh an? And the operator says 40 cents more for the next three minutes. Please, Mrs. Avery, I just got to talk to her: #1044 Dr. Hook und Sylvia's mother.

++ Montag, 25.10. 05:49 Uhr ++

Waaas? Sie waren heute um kurz nach 5 noch nicht wach und haben den Hitparaden-Start verschlafen? Hier können Sie die ersten Hitparadenminuten von Ingo und Patrick nochmal nachhören:

++ Montag, 25.10. 05:37 Uhr ++

Wenn am Montagmorgen #1052 Joy Fleming und der Neckarbrückenblues läuft, dann ist endlich wieder Hitparade. Thomas Schmidt aus Stuttgart meint dazu:

»ABBA, Joy, Billy, Chris, Elton, die Königin und irgendwelche Typen, die scheinbar keine Ahnung haben wie schön Montage sein können. Besser kann die Woche doch nicht anfangen, oder? Also: Ganz im Sinne von ABBA: Move on.«

++ Montag, 25.10. 05:04 Uhr ++

Endlich geht's los!! Es ist kurz nach 5 Uhr am Montagmorgen. Wir freuen uns auf eine großartige Hitparadenwoche. Wir beginnen mit Platz 1058 und Billy Idols "White Wedding".

++ Montag, 25.10. 04:59 Uhr ++

Na, wer ist auch schon wach? Achim Feurer aus Auggen schreibt ins SWR1 Studio:

Liebes SWR1 Hitparaden-Team, ich freu mich sooo!! Ich bin seit 1989 dabei und es ist zum wertvollen Ritual geworden, dass ich mir frei nehme für diese musikalische Zeitreise durchs eigene Leben. Danke für euren alljährlichen Einsatz und euch allen gutes Gelingen und viel Spaß!!

++ Freitag, 22.10. 18:36 Uhr ++

Das Studio ist fertig dekoriert. Die Technik für den Livestream steht. Jetzt kann es losgehen!

Für den SWR1 Hitparaden-Livestream muss man im SWR1 Sendezentrum bis Freitag Umwege in Kauf nehmen.

...und alle Wege führen zum Livestream der SWR1 Hitparade

Den Livestream zur SWR1 Hitparade können Sie nicht nur hier auf SWR1.de sehen, sondern auch über die SWR1 App, den SWR Kanal in der ARD Mediathek oder bei neueren Fernsehgeräten direkt im SWR Fernsehprogramm über die rote Taste Ihrer Fernbedienung genießen.

++ Freitag, 22.10. 16:14 Uhr ++

Das mobile Studio ist bereit für seine Tour durch Baden-Württemberg. Täglich zwischen 12-18 Uhr wird die SWR1 Hitparade aus einem anderen Ort gesendet: am Montag aus Bad Mergentheim, am Dienstag aus Biberach an der Riß, am Mittwoch aus Bodman-Ludwigshafen, am Donnerstag aus Schonach und am Freitag aus Karlsruhe-Durlach.

Die Vorbereitung zur SWR1 Hitparade laufen: Das mobile Studio steht schon bereit

++ Freitag, 22.10. 10:00 Uhr ++

Die Abstimmung ist beendet und dieses Jahr haben so viele Hitparaden-Fans wie noch nie mitgemacht und für ihre fünf größten Hits aller Zeiten abgestimmt. Über das Wochenende wird jetzt gerechnet und gezählt und erst dann steht fest, wie viele Songs es 2021 in die Hitparade geschafft haben und somit ab Montag 5 Uhr gespielt werden. Es bleibt spannend.

Warum steht die Titelanzahl noch nicht fest?

Erst nachdem alle Stimmen eingegangen sind, können wir nachprüfen, wie lange oder wie kurz Ihre gewünschten größten Hits sind. Und diese Länge der gewünschten Song entscheidet über die Anzahl der Hits in der SWR1 Hitparade. Haben Sie viele kurze Songs gewählt, spielen wir mehr und wählen Sie viele lange Songs, spielen wir weniger Hits in diesem Jahr.

++ Montag 18.10. 18:22 Uhr ++

Sie wollen wissen, welches Moderator:innen-Team wann bei der SWR1 Hitparade moderiert? Hier finden Sie den Einsatzplan der vier Teams:

Einsatzplan der SWR1 Moderator:innen

++ Montag, 18.10. 15:29 Uhr ++

