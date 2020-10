Alles, was wichtig ist: Sehen Sie hier, was rund um die SWR1 Hitparade alles los ist.

++ Dienstag, 20.10. 14.08 Uhr ++

Immer wieder ein Highlight in der Hitparade. Wer singt da auch mit? #755 Juliane Werding mit "Am Tag, als Conny Kramer starb"

++ Dienstag, 20.10. 13.45 Uhr ++

Sie ist die nächste Gewinnerin bei Corvin: Mirjam Fischbach aus Unterstadion. Sie feiert heute mit ihrem Mann den 3. Hochzeitstag. Sie wollten eigentlich am Freitag bei der Finalparty ihren Hochzeitstag feiern, jetzt müssen sie halt stattdessen am Samstag ins Kino - am Freitag wird von zuhause Hitparade gehört.

++ Dienstag, 20.10. 13.40 Uhr ++

Der zweite Tag der SWR1 Hitparade ist in vollem Gange. Jochen Stöckle und Steffi Anhalt haben die Vormittagsschicht schon hinter sich. Steffi zieht Fazit und freut sich außerdem über ein ganz besonderes Foto...

++ Dienstag, 20.10. 13.09 Uhr ++

Soll nochmal einer sagen, dass SWR1 Hörer nicht kreativ sind. Ralph Schaette aus Giengen: "Also i bring's ums verregga edd noa mit der Mauldäschlesmasge. Kenndat Ihr mir oina schigga...... Machad weider so, super Radio."

SWR1 Studiofeedback

++ Dienstag, 20.10. 12.11 Uhr ++

Von wegen Mittagspause! Ronny schreibt: "Hallo liebes SWR1 Team, wir grüßen euch von der A81 aus dem Stau. Meine Kollegen Patrick und Seb sichern dort momentan die Kollegen der Brückenprüfung ab. Endlich Zeit um Hitparade hören."

++ Dienstag, 20.10. 11.58 Uhr ++

#775 "Wünsch dir was" von den Toten Hosen. Wir wünschen jetzt Steffi und Jochen einen schönen Feierabend. Bühne frei für Jenny und Stefan.

++ Dienstag, 20.10. 11.48 Uhr ++

Schnapszahl! #777: Marmor, Stein und Eisen bricht - Drafi Deutscher. Einmal Radio auf ganz laut, bitte...;)

++ Dienstag, 20.10. 11.35 Uhr ++

Keinen Song verpassen! SWR1 Hörerin Anna dreht in der Schweiz ihre Vormittagsrunde und hört dabei via Livestream die Hitparade.

privat

++ Dienstag, 20.10. 11.28 Uhr ++

SWR1 Hörer Peter aus Wertheim via Mail ins Studio:

»Wenn am Dienstagvormittag die gesamte Nachbarschaft The Jimi Hendrix Experience hört, dann ist SWR1 Hitparade!«

++ Dienstag, 20.10. 10.49 Uhr

Auch die ganz Kleinen sind am Hören: "Hallo SWR1. Das IPad ist fast leer und meine Eltern wollen es aus irgendeinem Grund nicht mehr hören. Aber was tut man nicht alles... Da laufe ich lieber wie ein Cyborg durchs Haus, als dass ich heute was von der Hitparade verpasse! Viele Grüsse aus Wendlingen. Euer Jonathan."

Privat

++ Dienstag, 20.10. 10.43 Uhr ++

Ein bisschen Neue Deutsche Welle?! Klar! Auch dabei! #789 mit Joachim Witt und "Goldener Reiter".

++ Dienstag, 20.10. 10.19 Uhr ++

SWR1 Hörerin Carolin aus Bad Waldsee hat Reporter Corvin über die Facebook-Story aufgestöbert und auf dem offenen Feld bei ihrem morgendlichen Rundgang angehalten. Sie arbeitet in der Pflege, hat heute Spätschicht und setzt dann ihr neues Mauldäschle auf.

++ Dienstag, 20.10. 10.09 Uhr ++

Die 7 steht schon vorne! #795 zum Beispiel hat einige Plätze im Vergleich zum letzten Jahr gutgemacht: "Columbo" von der österreichischen Band Wanda lag im letzten Jahr auf Platz 919.

++ Dienstag, 20.10. 9.36 Uhr ++

In zwei Monaten ist Weihnachten. Ein bisschen Vorfreude auf #802 mit Chris Rea "Driving home for christmas".

++ Dienstag, 20.10. 9.31 Uhr ++

Martin Krauch ist auch am Start bei der SWR1 Hitparade. "Wo ich SWR1 höre? Na, auf dem Traktor. Hier in den letzten Zügen der Herbstaussaat - in diesem Fall Winterweizen mit Untersaat"

Martin Krauch

++ Dienstag, 20.10. 9.19 Uhr ++

Yvonne Schleifer aus Althütte hat uns dieses Hitparaden-Frühstücks-Foto geschickt. Schöne Grüße an den Frühstückstisch!

privat

++ Dienstag, 20.10. 9.03 Uhr ++

Wir haben schon vorsichtig in die neue Sendestunde bis 10 Uhr gespickt. Unter anderem ein Longsong ist mit dabei, außerdem wird es weihnachtlich und es gibt Musik von einem der erfolgreichsten deutschen Künstler.

++ Dienstag, 20.10. 8.59 Uhr ++

So geht der Dienstag perfekt los. So ist Dominik aus Lörrach in den Tag gestartet. "Heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit Hitparade an, und dann dieser wunderschöne Sonnenaufgang." Danke für das tolle Foto!

privat

++ Dienstag, 20.10. 8.44 Uhr ++

Wir hoffen, dass es nicht zu teuer wird... SWR1 Hörer Martin hat sich bei uns gemeldet:

»Hitparade ist, wenn ich am Dienstagmorgen kurz nach sieben, auf der Schweizer A1 zwischen Zürich und St Gallen, wild trommelnd und singend zu Rammstein und "Radio", Raum, Zeit und Geschwindigkeit vegessend vom stationären Blitzer abgelichtet werde, den ich schon seit Jahren kenne und der mich noch nie erwischt hat. Das war's wert.«

++ Dienstag, 20.10. 8.36 Uhr ++

#812 zeigt, wie verschieden die Hitparade sein kann: Juliane Werding mit ihrem Song "Das Würfelspiel".

++ Dienstag, 20.10. 8.31 Uhr ++

Wo hören Sie die Hitparade? SWR1 Hörer Steven ist hier dabei:

Privat

++ Dienstag, 20.10. 8.27 Uhr ++

Was? Schon wieder Falco? Ja!! Jetzt auf #813 mit "Der Kommissar". Und vorhin auf #829 mit "Vienna Calling".

Gabi aus Neuler-Gaishardt dazu: "Hallo ihr Wilden. Auch wir sind dabei! Der Kommissar geht auch auf dem Polizeirevier Ellwangen um - mit lauter Musik! Da arbeitet es sich leichter. Bleibt sauber und vielen Dank für eure jährliche Hitparade!"

++ Dienstag, 20.10. 7.49 Uhr ++

Joachim Hartmann aus Arbon in der Schweiz hat uns dieses Sonnenaufgang-Foto geschickt:

Joachim Hartmann

"Guten Morgen zusammen, auf der Schweizer Seite vom Bodensee haben wir keinen Nebel! Macht weiter so, wir freuen uns über die tolle Musik."

++ Dienstag, 20.10. 7.25 Uhr ++

Manchmal ist es schwierig, wirklich ALLES mitzubekommen. SWR1 Hörer "Jen Sen" meint: "Hitparade ist: ganz schnell durch den Pfändertunnel in Österreich fahren, um ganz schnell wieder Radioempfang zu haben und möglichst wenig von der Hitparade verpassen." Nur nicht zu schnell unterwegs sein...;)

++ Dienstag, 20.10. 7.16 Uhr ++

Uwe Jäger fragt: "Ich muss schnell Mal einkaufen. Könntet ihr in der Zwischenzeit alle Schlager (Helene und so...) raussuchen und wegspielen? Dankeeee und bis nachher!"

Wir verraten natürlich keine Platzierungen, aber Songs mit dem Prädikat "Schlager" wird es bis 8 Uhr wohl keine geben. Sorry, der Einkauf muss noch etwas warten;)

++ Dienstag, 20.10. 7.04 Uhr ++

Hitparade ist, wenn sich Menschen plötzlich anders verhalten;) Wie ist das bei Ihnen? Bei Elke Weiß aus Engelsbrand ist das eindeutig:

»Guten Morgen ihr Lieben, ich muss immer noch grinsen über die Mama die schon am Frühstück rockt! Ich oute mich!! Bei mir beginnt das schon in der Dusche. Aber hey! Unsere Kinder halten das schon aus! Hitparade ist, wenn Eltern peinlich werden...«

++ Dienstag, 20.10. 6.50 Uhr ++

Darf es ein bisschen lauter sein? #830: Rammstein mit dem Song "Radio".

"Guten Morgen, liebes SWR1 Team. Wie jeden Morgen schalten wir morgens um 6 Uhr das Radio an und es läuft SWR1, obwohl wir in Bayern wohnen. Aber in der Hitparadenwoche ist dies wirklich das Erste was wir morgens tun. Gerade als Ramstein lief, kam mein 7-jähriger Sohn in die Küche, hat angefangen zu grinsen und sich riesig über die Musik gefreut. Liebe Grüße, Melanie"

++ Dienstag, 20.10. 6.36 Uhr ++

Bei manchen Hörer*innen war die Nacht auch etwas kürzer: "Hallo SWR1, ich war heute Nacht nur fünf Stunden unruhig im Bett und höre seit drei Uhr wieder zu. Habe jede Hitparade mitgerockt, nur dieses Jahr habe ich so das Gefühl, dass Jesus bei euch mitgestaltet hat - ihr spielt soooooo viiiieel meiner Lieblingsmusik. Heute Mittag wieder walken im Siebenmühlental im Wald mit eurer Musik. Man geht über sämtliche Grenzen und läuft länger und besser. Ihr seid einfach genial! Grüssle Helga aus Leinfelden."

++ Dienstag, 20.10. 5.59 Uhr ++

Guten Morgen, Baden-Württemberg! Wer ist auch schon (halb-)wach? Zum Beispiel Pedi:



»Schönen guten Morgen liebes SWR1 Team, bei mir in der Küche steppt schon der Bär. Meine Kids haben uns Erwachsene bereits für verrückt erklärt und das schon am 2. Morgen der Hitparade. Ihr macht das wie immer toll.«

++ Dienstag, 20.10. 5.43 Uhr ++

Auf geht's in Tag 2 der SWR1 Hitparade. Annett und Patrick freuen sich nach ihrer Nachtschicht auf den Feierabend. Gleich übernehmen Steffi und Jochen. Für alle, die kurz weggenickt sind, wir sind bei #839 angekommen: White Stripes und "Seven nation army".

