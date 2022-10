per Mail teilen

Bei der SWR1 Hitparade sind wieder die beliebtesten Pop- und Rocktitel in Baden-Württemberg gesucht. Die Abstimmung läuft von Samstag, 1. Oktober bis Freitag, 21. Oktober 2022 – entweder über die SWR1 App oder online hier auf SWR1.de. Zu hören sind die rund 1.000 Lieblingssongs aller SWR1 Hörer:innnen dann zwischen dem 24. und 28. Oktober. Nach Pandemie-bedingter Pause findet auch die Hitparaden-Finalparty wieder statt: Am Freitag, 28. Oktober wird das Geheimnis um die Nummer 1 von Baden-Württemberg in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle gelüftet.

Ein Land stimmt für seine Lieblingshits

Vom 1. bis 21. Oktober können Sie Ihre Stimme für bis zu fünf Songs in der SWR1 App oder online hier auf SWR1.de abgeben, woraus dann die Liste Ihrer beliebtesten Songtitel entsteht.

Das "Hitmach-Duell" in 16 Städten in ganz Baden-Württemberg

Von Montag, 10. bis Freitag, 14. und von Montag, 17. bis Mittwoch, 19. Oktober sind die SWR1 Moderatoren Ingo Lege und Corvin Tondera-Klein täglich in zwei verschiedenen Städten unterwegs im Land. Jeden Tag erhalten beide Moderatoren eine "Hitmachaufgabe", die sich um einen der größten Hits aller Zeiten dreht. Dabei sind sie auf die Hilfe aller SWR1 Hörer:innen vor Ort angewiesen. Die Stadt, die mehr "Hithelfer:innen" auf die Beine stellt, holt den Tagessieg. Jeder und jede ist gefragt. Unter allen, die in der Siegerstadt helfen, hat eine Person die Chance, zwei Tickets für die Hitparaden-Finalparty am Samstag, 28. Oktober in der Stuttgarter Schleyerhalle zu ergattern.

Die SWR1 Baden-Württemberg Hitparade von 24. bis 28. Oktober

Hits rund um die Uhr: Am Montag, 24. Oktober startet um 5 Uhr morgens der SWR1 Hitparaden-Countdown. Dann bestimmen Sie wieder bis Freitag unser Programm - zu hören im Radio und zu sehen im SWR1 Livestream. Den Livestream können Sie nicht nur hier auf SWR1.de sehen, sondern zusätzlich in der SWR1 App, dem SWR Kanal in der ARD Mediathek oder bei neueren Fernsehgeräten direkt im SWR Fernsehprogramm über die rote Taste Ihrer Fernbedienung.

Stefanie Anhalt und Corvin Tondera-Klein unterwegs mit dem mobilen SWR1 Studio SWR Foto: Jochen Enderlin

Die SWR1 Hitparade ganz nah

SWR1 Baden-Württemberg sendet aber nicht nur aus dem Stuttgarter Funkhaus, sondern fünf Tage lang aus fünf verschiedenen Orten im Land von jeweils 15 bis 19 Uhr. Dafür ist das SWR1 Hitparaden-Duo Stefanie Anhalt und Corvin Tondera-Klein unterwegs. Stationen sind die Marktplätze von

Mosbach (24.10.),

Aalen (25.10.),

Balingen (26.10.),

Bretten (27.10.) und

Esslingen am Neckar (28.10.).

Einfach vorbeikommen, dem SWR1 Hitparaden-Duo beim Senden zuschauen und gemeinsam mit ganz Baden-Württemberg hitfiebern.

Und das sind die vier Moderator:innen-Teams

Diese acht SWR1 Moderator:innen feiern in vier Teams eine Woche lang rund um die Uhr Ihre größten Hits aller Zeiten!

Höhepunkt der SWR1 Hitparade: das große Finale in der Stuttgarter Schleyerhalle

2022 kann die Finalparty der SWR1 Hitparade wieder steigen: Nach zweijähriger Pandemie-Pause feiern wir am Freitag, 28. Oktober zusammen mit Tausenden von SWR1 Hörer:innen in der Hanns-Martin-Schleyerhalle die beliebtesten Hits im Land. Gemeinsam mit den SWR1 Moderator:innen Stefanie Anhalt, Cora Klausnitzer, Ingo Lege, Annett Lorisz, Patrick Neelmeier, Jochen Stöckle, Matthias Sziedat und Corvin Tondera-Klein fiebert ganz Baden-Württemberg der Siegertitelverkündigung entgegen. Welcher Hit wird dieses Jahr der absolute Favorit? Am 28. Oktober gegen 21 Uhr wissen wir es.

Im Anschluss an die Nummer 1 der Hitparade ist in der Schleyerhalle aber noch nicht Schluss – das Publikum in Stuttgart erwartet noch eine große Überraschung auf der Bühne.