Alle Infos zur SWR1 Hitparade 2021

Am Montag, den 25. Oktober geht es wieder los: Die SWR1 Hitparade live aus Stuttgart und bei Ihnen zu Hause! Welcher Song ist die Nummer 1 in Baden-Württemberg?

Vom 25. bis zum 29. Oktober bestimmen wieder die SWR1 Hörer:innen unser Programm: Wir spielen die Songs, für die Sie abgestimmt haben! Das große Finale gibt es am Freitag, den 29. Oktober ab 19 Uhr. Welcher Song landet 2021 auf Platz 1?

Baden-Württemberg stimmt für seine Lieblingshits

Bis zum 22. Oktober können die Hörer:innen in der SWR1 App und auf SWR1.de für ihre fünf Lieblingssongs abstimmen. Gleichzeitig touren die SWR1 Moderatoren Ingo Lege und Corvin Tondera-Klein durch Baden-Württemberg und meistern verschiedene Aufgaben. Wird es ihnen gelingen?

Die SWR1 Hitparade vom 25. bis zum 29. Oktober

Den großen Hitparaden-Countdown gibt es vom 25. bis zum 29. Oktober zu hören und im Livestream zu sehen. Acht SWR1 Modertor:innen feiern in vier Teams eine Woche lang rund um die Uhr Ihre größten Hits aller Zeiten!

Und das sind die vier Moderator:innen-Teams:

Die SWR1 Nachtschicht - täglich von 0-6 Uhr:

Die SWR1 Frühschicht - täglich von 6-12 Uhr:

Die SWR1 Bus-Schicht - täglich von 12-18 Uhr:

Die SWR1 Spätschicht - täglich von 18-24 Uhr:

Jeden Tag sind Stefanie Anhalt und Corvin Tondera-Klein mit einem mobilen Studio in Baden-Württemberg unterwegs und senden sechs Stunden lang (12-18 Uhr) von Marktplätzen und anderen zentralen Orten in den Städten und Gemeinden:

25. Oktober: Marktplatz in Bad Mergentheim

26. Oktober: Marktplatz in Biberach an der Riß

27. Oktober Zollhaus in Bodman-Ludwigshafen

28. Oktober: Kurpark in Schonach

29. Oktober: Karlsburg in Karlsruhe-Durlach

Sie sind herzlich dazu eingeladen, vorbeizukommen!

Das große Finale der SWR1 Hitparde

Welcher Song landet 2021 auf Platz 1? "Stairway to Heaven"? "Bohemian Rhapsody"? Oder ein ganz anderer Titel? Die Antwort gibt es am 29. Oktober. Verfolgen können Sie die Hitparade live in SWR1, über die SWR1 App sowie über den Livestream auf SWR1.de. Leider muss die große Finalparty auch dieses Jahr wieder ausfallen. Stattdessen gibt es Final-Stimmung live aus dem Stuttgarter Funkhaus und von verschiedenen Orten im Land.

Sie wollen dabei sein? Dann bewerben Sie sich jetzt!

So nah war die SWR1 Hitparade noch nie!

Im Anschluss an die Nummer 1 findet bis Mitternacht eine Hitparaden-Radioparty statt.