Beim Finale der SWR1 Hitparade steht erneut Led Zeppelin auf dem Treppchen.

Am Montag, den 24. Oktober 2011 um 5 Uhr begann das SWR1 Hitfiebern mit dem Platz 1111 und Billy Idols "White Wedding". Geendet hat es am 28. Oktober im großen Finale in der Stuttgarter Schleyerhalle mit der Nummer 1 "Stairway to Heaven" von Led Zeppelin.

SWR1 Hitparade mit Post-its

Die Hitmacher, nämlich die SWR1-Hörerinnen und -Hörer, halten an ihrer Nummer 1 fest.

Die TOP 10

Unter der TOP 10 blieb fast alles beim Alten nur auf Platz 8, den letztes Jahr Israel Kamakawiwo‘Ole mit sanfter Stimme und Ukulele eroberte, landeten mit einem Big Bang AC/DC und "Hells Bells", die sich damit im Vergleich zum Vorjahr um zwei Plätze verbesserten. Damit nicht genug, legten sie mit "Highway to Hell" auf Platz 10 noch einen zweiten Titel in den Top Ten nach.

Platz Titel Interpret 1 Stairway to Heaven Led Zeppelin 2 Bohemian Rhapsody Queen 3 Child in Time Deep Purple 4 Brothers in Arms Dire Straits 5 Wish You Were Here Pink Floyd 6 Nothing Else Matters Metallica 7 Music John Miles 8 Hells Bells AC/DC 9 Hotel California Eagles 10 Highway to Hell AC/DC

Neueinsteiger und vergessene Songs

Höchste Neueinsteigerin war auf Rang 13 Caro Emerald mit ihrem Hit "A Night Like This". Abgesehen von Neueinsteigern und "üblichen Verdächtigen" ist die SWR1 Hitparade immer wieder eine gute Gelegenheit lange nicht gehörte Songs – und solche in Überlänge zu hören. Mike Oldfields "Tubular Bells" war einer davon. Alleine der auf Platz 207 gewählte "Part1" hat eine Länge von 25 Minuten und 28 Sekunden. Eine Spitzenposition in der Hitparade 2011 insgesamt nahmen die Beatles mit 32 Songs ein. Quantitativ hatten sie somit die Nase vorn, allerdings schafften sie es nur mit drei Titel unter die Top 100.

