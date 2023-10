1 2 Stairway to Heaven Led Zeppelin

2 3 Bohemian Rhapsody Queen

3 19 Child in Time Deep Purple

4 8 Hotel California Eagles

5 12 Brothers in Arms Dire Straits

6 9 Wish You Were Here Pink Floyd

7 5 Music John Miles

8 35 Smoke on the Water Deep Purple

9 24 Satisfaction Rolling Stones

10 1 Summer of '69 Bryan Adams

11 7 Yesterday Beatles

12 10 Let it Be Beatles

13 17 Nothing Else Matters Metallica

14 71 Highway to Hell AC/DC

15 4 Mensch Herbert Grönemeyer

16 98 Sultans of Swing Dire Straits

17 46 Another Brick in the Wall (Part 2) Pink Floyd

18 33 Hey Jude Beatles

19 15 Imagine Lennon, John