Einen ganzen Samstag Nachmittag lang gab es nochmal ein SWR1 Hitparädle und zwar mit den größten Sommer-Hits.

Und so haben Sie abgestimmt:

Nummer 1 ist "Summer of '69" von Bryan Adams, auf Platz 2 hat es "In the summertime" von Mungo Jerry geschafft und Platz 3 belegt "All summer long" von Kid Rock.

Die Top-200

Das SWR1 Hitparädle - Sommer-Hits

Alle Hits in der Spotify-Playlist

Das war die SWR1 Hitparädle-Reihe im Frühjahr

Die kleine Schwester der SWR1 Hitparade hatte immer ein Motto und Sie konnten jedesmal wie gewohnt für Ihre Top 5 abstimmen. Dann spielten wir am darauf folgenden Tag die Top 40+ der von Ihnen gewählten Titel. Mit den Osterfeiertagen endet nun unsere kleine Hitparädle-Reihe. Am Ostersonntag zwischen 12 und 16 Uhr sind die TOP 3 der Hitparädle der Woche noch mal zu hören.

Die "große" SWR1 Hitparade im Oktober kommt natürlich auch wie geplant, versprochen!

Die Nummer 1 der Frühjahrs-Hitparädle im Schnelldurchlauf

Wir haben alle Nummer1 Hits im Schnelldurchlauf für Sie zusammengefasst! SWR, Facebook , 12.4.2020, 16:05 Uhr

Die SWR1 Hitparädle