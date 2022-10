Was macht die TOP 2000 aus? Woher kommen die Hits? Welche Sprache ist am meisten vertreten? Und sind mehr Künstlerinnen oder Künstler unter den Favoriten? Zahlen, Daten, Fakten rund um die TOP 2000 der SWR1 Hitparade 2022 gibt es hier...

Aus welchen Ländern stammen die Interpret:innen und in welcher Sprache wird gesungen?

Die meisten Künstlerinnen und Künstler der TOP 2000 stammen aus England. Dicht gefolgt von den USA und aus Deutschland stammen 348 Titel.

In den gespielten TOP 1068 sind 27 Nationen vertreten und die häufigste Sprache ist mit insgesamt 789 Platzierungen Englisch gefolgt von Deutsch mit 258 Platzierungen. Französische und italienische Lieder sind mit neun und vier Titeln vertreten.

Welches Geschlecht ist am stärksten vertreten?

Männliche Künstler dominieren die TOP 2000 der SWR1 Hitparade 2022.

Welche Künstlerin ist am erfolgreichsten?

Wir haben uns einige Songs genauer angeschaut und möchten einige Künstlerinnen besonders herausheben.

Welcher Song ist der längste und welcher der kürzeste?

Der längste Song ist von dem britischen Musiker Mike Oldfield mit sage und schreibe 25:28 Minuten. Hingegen ist der A-Cappella-Song "Mercedes Benz" von Janis Joplin mit unter zwei Minuten der kürzeste der gespielten Hits.

Welches Lied ist am ältesten?

Wie fast jedes Jahr ist das älteste Lied der gesamten Hitparade aus dem Jahr 1946. Der Titel "La Mer" ist von Charles Trénet. Unter den Top 10 ist "Child in time" von Deep Purple aus dem Jahr 1970 das älteste. Der neuste Titel unter den Topsongs ist "The sound of silence" von Disturbed.

Wie sieht es bei den Jahrzehnten aus?

Voran gehen, wie eh und je, die 70er und 80er Jahre mit gemeinsamen 506 Songs. Zusammen machen diese zwei Jahrzehnte über die Hälfte der Top 1000 aus!

1970er 239 Songs 1980er 267 Songs 1990er 128 Songs 2000er 74 Songs 2010er 78 Songs 2020er 26 Songs

Welcher Interpret wurde am häufigsten gewählt?

Insgesamt steht die Band Queen 29 Mal in den Tophits. Sechs Lieder sind mehr gelistet als in den vergangenen Jahren. Auf Platz zwei und drei liegen Led Zeppelin und Pink Floyd.

Rang Interpret:in 1 Queen 2 Led Zeppelin 3 Pink Floyd 4 Reinhard Mey 5 Deep Purple 6 Metallica 7 AC/DC 8 ABBA 9 Dire Straits 10 Iron Maiden

Welches Genre hat die Nase vorne?

Unter den Top 1068 sind Rocktitel mit insgesamt 522 Platzierungen am stärksten vertreten. In den Top 10 machen sie mit sieben Liedern sogar 70 Prozent aus. Deutschsprachige Titel sind insgesamt 258 mal vertreten und der erfolgreichste ist "Der Hafer- und Bananenblues" von Äffle und Pferdle auf Platz fünf.

Die Top 5 Neuzugänge aus Deutschland

Platz 112 Layla - DJ Robin & Schürze Platz 202 Die Toten Hosen - Alle sagen das Platz 335 Sportfreunde Stiller - Ein Kompliment Platz 577 Nicole - Ein bisschen Frieden Platz 717 Herbert Grönemeyer - Kinder an die Macht

Welcher Song hat am meisten Plätze verloren?

Den größten Absturz hat das Lied "Save your tears" von The Weeknd hinter sich. Im Vorjahr lag das Lied auf Platz 276 und dieses Jahr nur auf dem 1024. Platz. Auf der anderen Seite hat es der Queen Song "Friends will be friends" von Platz 1027 unter die Top 500 geschafft.