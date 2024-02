Ob Ihr Landkreis 2018 eher Led Zeppelin oder Queen gewählt hat, für welchen Song sich Jung und Alt entschieden und wie die Männer und Frauen abgestimmt haben, erfahren Sie hier.

Es gehen nur die Abstimmungen in unsere Wertung ein, bei denen alle Felder ausgefüllt wurden.

Queen verteidigt den Stadtkreis-Titel

Es war hauchdünn, aber am Ende gewinnt die Königin. Von neun Stadtkreisen in Baden-Württemberg sind fünf der Meinung, dass "Bohemian Rhapsody" dieses Jahr zurecht auf Platz 1 gewählt wurde, die anderen vier Stadtkreise hätten lieber Led Zeppelins "Stairway to Heaven" an der Spitze gehört. Eindeutiger war es dagegen bei den Landkreisen. Hier lässt Queen Led Zeppelin keine Chance und gewinnt dieses Duell 22-13. Somit steht fest, Baden-Württemberg ist sich einig und krönt "Freddie I.".

Im Grunde ist es Simpel. Sind Sie über 45? Dann haben Sie wahrscheinlich Led Zeppelin gewählt. Sind Sie unter 45? Dann wird bei Ihnen wohl Queen hoch im Kurs stehen. Interessanter Fakt: bei Zuhörern über 75 ist "Stairway to heaven" sogar nur auf Platz drei und der "Hafer- und Bananenblues" kommt vor allem bei jüngeren Menschen gut an.

Männer? Led Zeppelin. Frauen? Queen. Es gibt einfach Dinge, die sind in Stein gemeißelt. Auch wen unsere Nummer 1 dieses Jahr etwas gebröckelt hat, bei den Abstimmungsergebnissen zwischen Männer und Frauen ändert sich wie in den Vorjahren zumindest beim Spitzenreiter nichts.