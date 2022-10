"Wasser marsch" hieß es an Tag 4! Frei nach dem Hit "Bring me some water" wurde heute in Ulm und Meersburg aus dem Vollen geschöpft mit der Frage: Wer bekommt mehr Wasser gebechert? Bei SWR1 Reporter Ingo Lege in Ulm sieht das schon sehr vielversprechend aus...

Bild in Detailansicht öffnen