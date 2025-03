Abstimmen - So funktioniert's!

Wichtiger Hinweis

Bitte nutzt für die Abstimmung einen aktuellen Browser! Bei älteren Browserversionen kann es zu Problemen bei der Darstellung kommen und unter Umständen wird eine Abstimmung unmöglich. Das gilt auch für das Betriebssystem des Mobilgerätes - bei alten Versionen kann es zu Problemen bei der Abstimmung kommen.

1. Schritt: Titel wählen

Insgesamt könnt ihr für maximal fünf Titel eure Stimme abgeben. Um diese Titel in unserer Datenbank zu finden, nutzt bitte unsere Suchfunktion. Ihr kennt die Band oder wisst ungefähr den Titel? Dann könnt ihr mit der Suchfunktion direkt nach dem Hit oder nach den Hits eines Interpreten oder einer Interpretin suchen. In viele Titel könnt ihr auch reinhören, bevor ihr dafür abstimmt.

Die Suchfunktion: Tragen Sie in den Suchschlitz den Titel und/oder Interpret:in ein. SWR

Um den Hit in eure Auswahl zu übernehmen, klickt einfach auf das Herz hinter dem Songtitel. Dieser wird dann mit einem roten Herz markiert und die Platzierung und Punktezahl in eurer persönlichen Top 5 vermerkt. Danach könnt ihr euren nächsten Wunschtitel suchen und auf die gleiche Art eurer Auswahl hinzufügen. Achtung: eine Mehrfachnennung eines Titels ist nicht möglich!

Die Auswahl: Mit einem Klick auf das Herz hinter dem Titel übernehmen Sie den Song in Ihre Auswahlliste. SWR

Euer Titel ist nicht dabei?

Selbstverständlich haben wir versucht, unsere Musikdatenbank so vollständig wie möglich zu gestalten. Trotzdem kann es vorkommen, dass ihr einen eurer Lieblingshits der jeweiligen Musikrichtung nicht findet, auch wenn ihr euch alle Ergebnisse der Suche angeschaut habt. Für diesen Fall findet ihr am Ende der Ergebnisliste einen Link ("Schlagen Sie Ihren eigenen Titel vor") zum Formular. Dort könnt ihr den entsprechenden Song mit Interpret:in eintragen und dann mit "Übernehmen" in eure Wunschliste aufnehmen.

Neuen Titel hinzufügen: Immer auf der letzten Seite Ihrer Suchergebnisse finden Sie einen Link über den Sie einen neuen Titel vorschlagen und in Ihre Auswahl aufnehmen können. SWR

2. Schritt: Wunschliste bearbeiten

Über den Button "Auswahl abschicken" kommt ihr auf eure "geherzten" Songs und könnt eurer Auswahl den letzten Schliff geben. Hier könnt ihr Titel löschen, neue Titel über die Suchfunktion wieder hinzufügen oder die Reihenfolge ändern.

Ihre fünf größten Hits aller Zeiten: Sollten Sie noch nicht fünf Songs gewählt haben, können Sie jederzeit wieder in die Suche zurückkehren. Und selbstversändlich können Sie auch für weniger als fünf Songs abstimmen. SWR

Die Reihenfolge bestimmt auch die Anzahl der Punkte, die der jeweilige Titel bekommt. Der Song auf Platz 1 bekommt fünf Punkte, Platz 2 bekommt vier Punkte ... der Song auf Platz 5 bekommt einen Punkt. Habt ihr alle Titel zusammen und in die richtige Reihenfolge gebracht, dann geht es weiter zur Eingabe der persönlichen Daten.

Reihenfolge ändern: Um die Reihenfolge zu verändern halten Sie mit der Maus (Desktop) oder dem Finger (Smartphone/Tablet) den Titel gedrückt und verschieben diesen auf die gewünschte Position. SWR

3. Schritt: Persönliche Daten/Wunschliste abschicken

Bevor ihr eure Wunschliste abschicken könnt, benötigen wir noch ein paar persönliche Angaben von euch. Felder, die mit einem Sternchen * gekennzeichnet sind, sind Pflichtfelder, diese benötigen wir, um eure größten Hits richtig in die endgültige Hitparaedle-Rangliste einzuarbeiten.

Die weiteren Informationen sind freiwillige Angaben und sollen euch und uns die Möglichkeit geben, ins Gespräch zu kommen. Wenn ihr uns eure Telefonnummer und Informationen zu euren gewählten Songs hinterlasst, kann es sein, dass sich unsere Moderator:innen bei euch melden.

Die Daten werden ausschließlich für die SWR1 Hitparädle genutzt und nicht an Dritte weitergegeben. Bitte bestätigt uns vor dem Abschicken mit einem Häkchen, dass ihr unsere Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen gelesen habt.

Nicht vergessen!

Nach dem Abschicken erhaltet ihr von uns eine Bestätigungs-E-Mail. Bitte schaut in euer Postfach. Sollte keine E-Mail von uns in eurem Eingang gelandet sein, schaut bitte in eurem Spam-Ordner nach. Um die Abstimmung abzuschließen, klickt auf den Link in der E-Mail. Und das war es dann auch schon: Eure persönlichen größten Hits wurden gezählt!