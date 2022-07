Musik der 90er: Techno, Hardrock, Girlgroups

per Mail teilen

Die 90er Jahre hatten musikmäßig so einiges zu bieten: Techno, Hardrock, Metal - aber auch Pop-Songs von Boy- und Girlgroups.

Loveparade: Techno und Rave

In den 90ern wird Techno und Rave ganz groß und die Mittelmeerinsel Ibiza ab Mitte der 1990er dafür als Partyinsel auserkoren. Auch auf den Loveparades wurde zu Techno-Musik gefeiert. Die erste Loveparade fand übrigens 1989 in Berlin statt. Angemeldet als Demo, unterlegt mit Techno. 150 Menschen sollen teilgenommen haben - 10 Jahre später waren es laut Veranstaltern 1,5 Millionen. Der Ku’Damm war da schon viel zu klein geworden für die Partymeute.

Hard-Rock von Guns N’Roses

Die Hard-Rock Band Guns N‘ Roses begeistert Anfang der 90er Millionen Menschen und ihr Song "November Rain" war 51 Wochen in den deutschen Charts.

"And nothing else matters..." von Metallica

Die Metal-Band Metallica hat in den 90er Jahren Erfolgs-Klassiker wie "Enter Sandman" oder "Nothing Else Matters".

Newcomer: Spice Girls und Backstreet Boys

Nicht nur Metal und Hard-Rock sind erfolgreich: Boy- und Girlgroups sind stark im Kommen in den 90ern. Take That, Destiny’s Child, die Backstreet Boys, Westlife oder die Spice Girls begeistern mit synchronen Tanzperformances und mitsingbaren Songs.

Im deutschsprachigen Raum schafft die Kelly Family 1994 mit ihrer Single "An Angel" den Durchbruch.

90er Jahre Pop-Punk aus den USA

Ein bisschen aufmüpfiger als Pop und Folk - die Pop-Punk-Welle aus den USA. Bands wie The Offspring und Green Day feiern Erfolge in den 90ern.

Eric Clapton Unplugged

Zwar schon lange dabei, aber in den 1990ern besonders prägend: Eric Clapton. Der Brite bringt sein Album "Unplugged" heraus - "Tears in Heaven" und "Layla" in akustischer Version. Clapton hat mit diesem Album den Einsatz der Akustikgitarre revolutioniert.

Urlaubsfeeling mit Latin Pop

Ende der 90er schwappt dann auch der Latin Pop in die USA und nach Europa über. Sommerhits wie "Macarena" von Los del Río (1996) oder "Mambo No. 5" von Lou Bega (1999) sind mega erfolgreich. Auch Jennifer Lopez, Gloria Estefan und Ricky Martin mischen seitdem in den Charts mit.

Deutscher Hip-Hop wird immer beliebter

Ob Fanta 4, Freundeskreis oder die Absoluten Beginner: Sie alle machten Deutschen Hip-Hop salonfähig und begeistern seitdem Tausende. Hip-Hop war jetzt keine Untergrundbewegung mehr. Die ersten Charterfolge brachten die 90er mit sich.