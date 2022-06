Satisfaction, Angie oder was? Wählen Sie Ihre größten Rolling Stones-Hits und gewinnen Sie eine exklusive Reise zu den Rollings Stones nach Gelsenkirchen!

Jetzt beim "SWR1 Hitparädle - Stones" mitmachen

Welcher ist Ihr Lieblingssong von Mick Jagger & Co? Jumpin’ Jack Flash, Miss You, Living In A Ghost Town... die Auswahl an Stones-Songs ist riesig. Treffen Sie Ihre Wahl! Wählen Sie bis zum 7. Juli 2022, 20 Uhr Ihre fünf Lieblingshits der Rolling Stones.

Mit SWR1 die Stones live erleben

Es ist die Tour zum 60. Bandjubiläum, mit den beiden Gründungsmitgliedern Mick Jagger, Keith Richards und mit Ron Wood. Die Rolling Stones begeistern noch immer und Sie können live dabei sein, ganz vorne und ganz nah dran! Zu gewinnen gibt es zwei exklusive Sitzplatz-Karten an der Bühne, Reise mit der Bahn nach Gelsenkirchen und eine Hotel-Übernachtung am 27. Juli 2022. Und wäre das nicht schon etwas ganz Besonderes, tritt bei diesem Konzert noch Zucchero mit den Stones auf.

Wie komme ich zu den Rolling Stones auf Schalke? So geht’s!

Einfach beim "SWR1 Hitparädle - Stones" mitmachen, den Gewinn-Haken setzen und schon landen Sie im großen Lostopf. Werden Sie dann ausgelost, spielen Sie mit beim Stones-Quiz in "SWR1 Guten Morgen Baden-Württemberg" am 8. Juli. Beantworten Sie die Fragen richtig, erleben Sie mit Ihrer Begleitperson die Rolling Stones live auf Schalke.

Für alle, die nur abstimmen und nicht gewinnen wollen

Beim "SWR1 Hitparädle - Stones" kann jeder mitmachen - einfach den Gewinn-Haken während der Abstimmung nicht setzen und schon landen Sie nicht im Lostopf, können aber trotzdem die Reihenfolge der Top 10 beeinflussen ;-)

Wann gibt es das "SWR1 Hitparädle - Stones" zu hören?

Zu hören gibt es das "SWR1 Hitparädle - Stones" am Freitag, 8.07.2022, zwischen 20 und 24 Uhr und ab Montag auf SWR1.de und in der SWR1 App.

Schnell abstimmen und Gewinnchance sichern!