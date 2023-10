per Mail teilen

Heul, kreisch, seufz. Es ist soweit. Finale! Unbedingt anhören. Was euch überraschen wird: der erfolgreichste Neueinsteiger dieses Jahr! Kleiner Tipp: Es geht um einen Himmelskörper. Was euch vielleicht nicht überraschen wird, sind Platz 1 und 2. Aber hey, wer hört schon Hitparade nur wegen der Gewinner? Hitparade ist doch eigentlich ein Gefühl. Wie Weihnachten! Das schönste ist die Vorfreude. In diesem Sinne: Danke dass ihr dabei wart und HAPPY HITPARADE!!