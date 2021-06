Christopher Cross ist eine Art Wunderkind gewesen. Aber zunächst ein Unscheinbares: Erst spielt er als Teenager in Texas nur in Coverbands. Aber dann kommen Deep Purple nachTexas. Aber Kult-Gitarrist Richie Blackmore ist krank. DER Gitarrengott schlechthin. Soll das Konzert ausfallen? Wer kann schon einen Richie Blackmore an der Gitarre ersetzen? Ein völlig Unbekannter zeigt auf und sagt: "Ich kann das!" Der Typ, der da so mutig ist, wird später zum Weltstar.