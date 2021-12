One Hit Wonder oder eine der größten Bands aller Zeiten aus Baden-Württemberg? Andere Hits von Fools Garden sucht man jedenfalls vergeblich, auch in der SWR1 Hitparade. Stattdessen hat man sofort das Lied vom Zitronenbaum auf den Lippen, dessen Text im übrigen mindestens genau so tiefgründig ist, wie Goethes Faust.