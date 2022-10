Vor zwei Wochen kam ein sehr ungewöhnlicher Brief bei uns an: Ein Häftling aus der JVA Bruchsal hat uns 15 handgeschriebene Hitparaden-Stimmzettel geschickt. Mit der Bitte, diese Stimmen zu zählen. Internet ist in der JVA nämlich verboten und telefonieren sehr schwierig. Klar, dass wir diese Stimmen gezählt haben und SWR1 Reporterin Clara Sondermann den Häftling in der JVA besucht hat.