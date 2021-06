per Mail teilen

Die Welt ist eine Kugel. Und im Jahr 1977 könnte man meinen: Die Welt ist eine Disco-Kugel. Jeder will so tanzen können wie John Travolta. Alle sind im Fieber - im "Saturday Night Fever". Jeder tanzt auf die Musik der Bee Gees. Es gibt aber eine Ausnahme. Und die ist ziemlich verblüffend. Die Ausnahme heißt John Travolta! Klingt verrückt, ist aber so!