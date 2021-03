No english, kein Deutsch - ja, was singen sie denn?!

Bohemian Rhapsody, Stairway to Heaven, Child in Time - die Plätze 1 bis 3 der SWR1-Hitparade vom letzten Jahr: alle in Englisch gesungen. Englisch ist eben die Hauptsprache der Pop- und Rock-Musik, auch etliche Songs in deutscher Sprache sind dabei.

Aber wie sieht es mit anderen Sprachen aus? Mit Italienisch oder Französisch oder mit exotischen Sprachen? SWR1-Reporter Thomas Bormann hat die Hitparaden-Listen durchforstet. Auf welchen Plätzen landen Titel, die weder Englisch noch Deutsch sind?