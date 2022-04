Eine DDR-Band landet in den 70er-Jahren einen Riesen-Hit. Und zwar sowohl im Osten als auch im Westen. 1980 wird das Lied sogar in Griechenland ein Überraschungs-Hit. Was meinen Sie, welche Band war das, welche DDR-Truppe landet ausgerechnet in den griechischen Charts ganz weit oben? – Bevor Sie jetzt lange überlegen: Das war "City" mit dem Kult-Song "Am Fenster".