Aller Anfang ist schwer! Auch Superstars wie a-ha plumpsen nicht einfach so vom Himmel. Die drei Jungs aus Norwegen sind aber Anfang der 80er Jahre der festen Überzeugung: "Wir schaffen das!". Und mit dieser Einstellung legen die erstmal eine Bauchlandung hin. "Take on me" - DER Welthit schlechthin, DIE Nummer, die als absoluter 80er-Jahre-Klassiker angesehen wird, hat nämlich erstmal einen ziemlich schlechten Start gehabt.