Besuchen Sie uns auf dem Fernsehturm

Auch in der Hitparadenwoche gelten die üblichen Öffnungszeiten am Fernsehturm und jeder kann die frei zugänglichen Ebenen (zum Beispiel die Aussichtsplattform) ohne Einschränkung nutzen. Es gelten die üblichen Eintrittspreise.

Kann ich das SWR1 Hitparaden-Studio besuchen?

Jochen Stöckle und Stefanie Anhalt SWR

Aus produktionstechnischen und sicherheitsrelevanten Gründen ist die Veranstaltungsebene, auf der wir senden, nicht frei zugänglich. SWR1 kann zu den normalen Öffnungszeiten des Turms pro Stunde maximal zwei Gruppen zu je 10 Gästen in Begleitung durch SWR1 Mitarbeiter*innen in das Studio einlassen. Viele dieser Plätze werden / wurden bereits in der Kalenderwoche 42 durch eine entsprechende Aktion im Programm vorab vergeben. Für die darüber hinaus in Frage kommenden Stunden kann man sich tagesaktuell am SWR1 Stand am Fuße des Turms vormerken lassen.

