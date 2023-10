Phänomen Hitparade: Das Team

Die SWR1 Hitparade gibt es seit 1989 – und seitdem ist sie nicht mehr wegzudenken aus Baden-Württemberg. In dieser einen Woche im Jahr ist einfach alles anders. Das Team der Hitparade über Emotionen, Erfahrungen und Erlebnisse.

Jeder kennt’s: Ihr hört gerade Radio, sitzt vielleicht im Auto, und dann kommt da dieses eine Lied, eins, das ihr vielleicht sogar schon längst vergessen hattet - aber der Text, der sitzt noch. Ihr singt lauthals mit, bekommt vielleicht eine Gänsehaut, oder da läuft auch mal eine Träne. Erinnerungen kommen hoch, an diese ganz bestimmte Zeit. Wer die SWR1 Hitparade hört, muss jederzeit auf diese Lieder gefasst sein. 5 Tage am Stück. 24 Stunden nonstop. Immer in der Woche vor Allerheiligen. In dieser Zeit präsentieren euch 4 Moderatorenpaare eure Lieblingssongs im Radio. In der Reihenfolge, wie ihr sie gewählt habt. Und das seit 1989! Aus der SWR1 Hitparade ist über die Jahre ein richtiges Phänomen geworden. Wie sie entstanden ist und zur kultigsten Radio-Hitparade Deutschlands werden konnte, das möchte Cora Klausnitzer in eineem fünfteiligen Podcast herausfinden. 2021 hat sie selbst zum ersten Mal die SWR1 Hitparade moderiert. Eine Hitparade, die beinahe so alt ist wie sie selbst. In Folge 3 hat sie mit dem Hitparaden-Team Patrick Neelmeier und Ingo Lege über Emotionen, Erfahrungen und Erlebnisse während der SWR1 Hitparade gesprochen.