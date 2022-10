Zwei Männer – eine Aufgabe. Und Ihre Chance auf Tickets für die SWR1 Hitparaden-Finalparty! Machen Sie mit bei unserem Hitmach-Duell.

Wie funktioniert's?

Corvin Tondera-Klein und Ingo Lege sind vom 10. bis 19. Oktober unterwegs in Baden-Württemberg – jeder in einer Stadt am Tag. Dort gilt es für beide am Nachmittag mit Ihrer Unterstützung eine Aufgabe zu bewältigen. Die Aufgabe erfahren die beiden jeden Morgen im Radioprogramm von SWR1 Baden-Württemberg.

Sie haben Corvin oder Ingo zum Sieg verholfen? Dann haben Sie die Chance auf Final-Tickets für die SWR1 Baden-Württemberg Hitparade in der Schleyerhalle Stuttgart am 28. Oktober. Jeden Tag darf der Sieger des Hitmach-Duells Glücksfee spielen und kurz vor 18 Uhr eine Helferin oder einen Helfer mit zwei Final-Tickets beglücken.

Wo sind Corvin und Ingo unterwegs?