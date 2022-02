Mit Genesis kommt eine der größten Bands der Pop- und Rockgeschichte nach Deutschland. Gewinnen Sie jetzt exklusive Karten mit Anreise und Übernachtung zu Genesis hautnah und live in Berlin!

Phil Collins und Co live erleben

Es könnte die letzte Möglichkeit sein, Phil Collins, Mike Rutherford und Tony Banks als Genesis noch einmal live zu erleben. Mit Hits von "Invisible Touch" bis "Follow You Follow Me" bringen sie ihr großes musikalisches Werk auf die Bühne. Und Sie können live dabei sein, ganz vorne und nah dran.

Genesis live erleben in Berlin am 7. März - so geht’s:

1. Beim SWR1 Hitparädle Genesis mitmachen

Stimmen Sie vom 12. - 18. Februar für Ihre fünf Lieblingshits von Genesis ab.

2. Frage nach der Nummer 1 richtig beantworten

Alle, die beim SWR1 Hitparädle mitmachen, landen im Lostopf.

Werden Sie am 19. Februar in "Bloß kein Stress“ ausgelost und tippen die Nummer 1 des SWR1 Hitparädle Genesis richtig, erleben Sie mit Ihrer Begleitperson Genesis live am 7. März in der Mercedes Benz Arena Berlin.

Abstimmen, richtig tippen und gewinnen!