Seit über 20 Jahren gibt es "Die Fantastischen Vier". Sie sind eine der erfolgreichsten deutschen Bands geworden. Michi Beck ist der DJ der Gruppe. Zusammen mit Thomilla bildet er das Duo "Turntablerocker". Sie legen in Clubs auf und machen HipHop als Partymusik. Am Hitwoch "Wir legen Schallplatten auf" ist Michi Beck Studiogast in "SWR1 Leute". mehr...