1965 ursprünglich unter dem Namen "Sigma 6" gegründet, entwickelt sich die später in "Pink Floyd" umbenannte Band zu einer der innovativsten Rockbands der Musikgeschichte. Die Band experimentiert mit visuellen Reizen, Soundsystemen und Filmen. Mit "The Dark Side Of The Moon" 1973 feiert Pink Floyd einen riesen Erfolg. Die Platte zählt zu den meistverkauften Alben aller Zeiten.

EMI Music Germany -