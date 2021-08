Platz 04: Modern TalkingAuf Platz vier ist das deutsche Popmusik-Duo Modern Talking, bestehend aus Thomas Anders und Dieter Bohlen. Die erste Single "You're my Heart, you're my Soul" entwickelte sich direkt zum Welterfolg. Musikalisch sind Modern Talking von eingängigen Melodien und Rhythmen mit englischen Texten geprägt. Mit weiteren bekannten Liedern wie "Cheri, Cheri Lady" landete das Duo regelmäßig in den Charts und singen sich so in den Olymp der erfolgreichsten deutschen Bands. Mit fünf N…