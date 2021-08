Der SPD-Politiker Gustav Heinemann wird am 1. Juli 1969 im Bonner Bundestag von Bundestagspräsident Kai-Uwe von Hassel als dritter Bundespräsident nach Theodor Heuss und Heinrich Lübke vereidigt. Er war bereits am 5. März 1969 gewählt worden. Heinemann wurde am 23. Juli 1899 in Schwelm geboren und starb am 7. Juli 1976 in Essen.