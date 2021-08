Platz 3: Fritz Walter (0,47 Tore/Spiel) - 102 Tore in 216 SpielenÄhnlich wie sein Namensvetter aus Kaiserslautern war Fritz Walter ein herausragender Torjäger. Er ist nur einer von zwei Spielern, die mehr als 100 Tore für den VfB Stuttgart erzielt haben. Doch Walter war auch konstant: In seinen sieben Jahren beim VfB traf er in jeder Saison immer mindestens 13 Mal ins gegnerische Tor. Seine Karriere vollendete er als deutscher Meister 1992 mit dem VfB. In der gleichen Saison wurde er mit 22 Tre…

Imago Imago -