In den 90ern durfte Window-Color in keiner Bastelkiste fehlen! Es wurde gemalt, was das Zeug hält. Und später alles an die Fenster geklebt. Noch heute kleben viele dieser bunten Bilder an den Scheiben. Ob das vielleicht daran liegt, dass die Teile nur sehr schwer wieder von den Fenstern zu entfernen sind?!

Imago Imago - imago