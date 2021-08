1993: All That She Wants - Ace of Base // 8 Wochen auf der EinsDer Titel wurde am 16. November '92 vorerst in Skandinavien und kurze Zeit später im Rest der Welt veröffentlicht. Am 8. März erreichte er Nummer eins in den deutschen Single-Charts, wo er sich 8 Wochen hielt. "All That She Wants" konnte sich in Deutschland über 750.000 Mal verkaufen und erreichte 3x Gold und 1x Platin.

dpa Bildfunk dpa