Abstimmen - So funktioniert's!

1. Schritt: Titel wählen

Insgesamt können Sie für fünf Titel Ihre Stimme abgeben.

Sie geben in den oberen Suchschlitz Teile des Interpreten und/oder des Titels ein. Sie müssen mindestens zwei Buchstaben eingeben, um die Auswahlliste anzustoßen. Je mehr Buchstaben Sie eingeben, desto genauer wird Ihr Titel angezeigt.

Um den Hit in Ihre Wunschliste zu übernehmen, klicken Sie einfach auf den Songtitel oder den Interpreten. Dieser wird dann in die Wunschliste am Ende der Seite übernommen. Danach können Sie den nächsten Wunschtitel suchen und auf die gleiche Art der Wunschliste hinzufügen. Haben Sie alle Titel zusammen, kommen Sie durch einen Klick auf "Weiter" zum zweiten Schritt der Abstimmung.

Der Titel ist nicht dabei? Selbstverständlich haben wir versucht, unsere Musikdatenbank so vollständig wie möglich zu gestalten. Trotzdem kann es vorkommen, dass Sie einen Ihrer Lieblingshits nicht finden. In diesem Fall können Sie über "Sie haben Ihren Lieblingstitel oder Interpreten nicht gefunden? Hier klicken um Titel vorzuschlagen" den entsprechenden Song in den Feldern "Geben Sie hier den Titel ein" und "Geben Sie hier den Interpreten ein" eintragen und dann mit "übernehmen" in Ihre Wunschliste aufnehmen.

2. Schritt: Wunschliste bearbeiten

Sollten Sie sich während der Abstimmung für einen anderen Titel entscheiden, können Sie jeden Ihrer 5 Titel wieder löschen und sich einen zusätzlichen Titel über die Suchfunktion hinzufügen oder einen neuen Titel, der sich nicht in unserer Vorschlagsliste befindet, eingeben und "übernehmen".

Sie können an dieser Stelle auch die Reihenfolge ändern. Die Reihenfolge bestimmt über die Anzahl der Punkte, die der jeweilige Titel bekommt. Der Song auf Platz 1 bekommt 5 Punkte, Platz 2 bekommt 4 Punkt ... und der Song auf Platz 5 bekommt 1 Punkt.

Wenn die Wunschliste stimmt, klicken Sie bitte auf "Weiter" um Ihre persönliche Daten einzugeben.

3. Schritt: Persönliche Daten / Wunschliste abschicken

Bevor Sie Ihre Wunschliste abschicken, benötigen wir noch ein paar persönliche Angaben von Ihnen. Felder, die mit "*" gekennzeichnet sind, sind Pflichtfelder. Die Informationen benötigen wir für die Stimmverarbeitung.

Sie haben hier auch die Möglichkeit an unserem Gewinnspiel teilzunehmen. Setzen Sie dafür das entsprechende Häkchen und Sie nehmen automatisch an der Verlosung teil.

Sollten Sie das Häkchen beim Gewinnspiel setzen, benötigen wir für die Benachrichtigung zusätzlich zu den Pflichtfeldern noch Ihre Telefonnummer und Straße. Bitte tragen Sie diese noch ein.

Bitte bestätigen Sie uns noch mit einem Häkchen vor dem Abschicken, dass Sie unsere Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen gelesen haben.

Wenn Sie zusätzlich an unserem Gewinnspiel teilnehmen, bestätigen Sie uns auf die gleiche Weise die Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel. Klicken Sie dann auf "Senden"! Fertig!