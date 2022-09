per Mail teilen

Günter Schneidewind stammt aus der ehemaligen DDR. Er arbeitete dort als Englischlehrer und als Moderator bei der Ost-Berliner Radiostation DT64.

Bei der deutsch-deutschen Hitparade 1990, der Top 2000 D, war Günter Schneidewind der ostdeutsche Moderationspartner von Matthias Holtmann. Anschließend wechselte Günter Schneidewind zu SDR3 und später zu SWR1. Als "der große Schneidewind" berichtete und interviewte er die großen Stars der Popszene. Sein Musikwissen ist legendär. Inzwischen ist Günter Schneidewind im Ruhestand.

Im Gespräch mit Petra Zundel erinnert sich Günter Schneidewind an seine Zeit in der DDR und an die SWR1 Hitparaden.