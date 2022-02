Die Bands der 80er aus Baden-Württemberg

Neben der Neuen Deutschen Welle gab es in den 80er Jahren noch sehr viel mehr interessante Musik aus Baden-Württemberg.

Die Band PUR gehört bis heute zu den wohl erfolgreichste Bands im deutschsprachigen Raum. Die Bietigheimer Jungs um Hartmut Engler fanden sich schon in den 70ern und starteten in die 80er unter dem Namen "Opus". Als eine gleichnamige Band aus Österreich mit dem Hit "Life is live" durchstartete, benannten sie sich in "PUR" um - und füllen bis heute die größten Stadien und Konzerthallen.

Camouflage: Das deutsche "Depeche Mode"

Aus Bietgheim ist in den 80ern noch eine andere Band gekommen: Camouflage galten als die deutschen "Depeche Mode" und schafften mit "The Great Commandment" sogar eine Nummer 1 in den US-Dance-Charts. Die Wirkung war ganz erstaunlich sagt Heiko Meile von Camouflage:

»Das größte Erfolgserlebnis war eigentlich das Feedback in Deutschland, als es hieß: 'Nummer 1 in den USA'. Dann wurden hier erstmal richtig die Tore aufgerissen.«

Die Bandmitglieder von Camouflage wurden sogar Ehrenbürger von Bietigheim.

Vorläufer der Techno-Szene

Bis nach Amerika hat es auch der Stuttgarter Peter Schilling geschafft, als Major Tom und "Völlig losgelöst". Peter Schilling glaubt mit seinem Nummer-1-Hit Vorläufer der späteren Techno Welle gewesen zu sein.

»Damals waren zweifellos die Anfänge der Technoszene. Wir haben damals als die Ersten mit diesen kleinen Rhythmus-Maschinen gearbeitet. Auch wenn wir damals nicht die Technik von heute hatten, waren wir bei den Anfängen dabei.«

Hubert Kah: Im Nachthemd unter dem Sternenhimmel

Ein anderer NDW Star aus Baden-Württemberg ist Hubert Kah aus Reutlingen. Im Nachthemd sang er von Rosemarie, Engel 07 oder dem Sternenhimmel. Aus Reutlingen kamen auch "Two of Us" und Joachim Daddes Gaiser mit der Band Kiz und der "Sennerin vom Königsee".

Eine lange Liste an Musikern aus Baden-Württemberg

Die Liste der Namen von Musikern aus Baden-Württemberg, die in den 80er Jahren von sich reden machten, ließe sich noch lange fortsetzen mit Pe Werner und ihren Weibsbildern oder Wolle Kriwanek, der 1980 die "Stroßaboh" noch kriegen musste.