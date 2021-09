Janis Joplin, Jim Morrison, Jimmy Hendrix, Kurt Cobain. Sie alle gehören zum berühmt-berüchtigten "Club 27". Sie sind also Mitglied in einem Club von Superstars, die mit gerade mal 27 Jahren gestorben sind. Das bisher letzte Mitglied in dieser Reihe war die großartige Amy Winehouse. Was hat Amy Winehouse bloß so dermaßen ruiniert, dass es so weit kommen konnte? mehr...