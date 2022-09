Die SWR1 Hitparaden sind extrem aufwendige Programmaktionen. Die Moderator:innen sind für alle hörbar und im Live-Stream auch sichtbar.

Dahinter steht ein Redaktionsteam, das organisatorisch Weichen stellt. Hans-Peter Archner war jahrelang Programmchef von SDR3 und später von SWR1. Jürgen "Yogi" Rathfelder war als Musikchef der musikalische Kopf der Hitparaden. Christoph Mohr als Marketingfachmann machte die Hitparaden überregional bekannt.

Zu dritt erinnern sie sich im Gespräch mit Petra Zundel an kuriose Begebenheiten, unerwartete Schwierigkeiten und Highlights der Hitparaden, also an all das, was nicht im Radio zu hören war.