per Mail teilen

Datum: Samstag, 6. Februar 2021 Beginn: 20:00 Uhr

Ersatztermin für 2.5.2020 Einlass: 19:00 Uhr Ort: Salier-Halle

Lerchenstrasse

73650 Winterbach

Freie Sitzplatzwahl: 48,45 Euro Vorverkauf Vorverkauf: SWR1 Ticketservice





0711 / 929 10 300



Vorverkaufsbeginn: 12.11.2019, 0:00 Uhr

10cc Pressestelle 10cc

Seit über einem halben Jahrhundert ist 10cc unermüdlich auf den Bühnen der Welt unterwegs. Mit ihrer Mischung aus PopRock, Artrock und Rock weisen die Herren eine stilistische Vielfalt auf, die zu zahlreichen Welthits führte. Vor allem der Song "Dreadlock Holiday", aber auch weitere Hits wie "I'm Not in Love" oder "Rubber Bullets" machten die englische Formation international bekannt. Am Samstag, 2. Mai, kommen 10cc um 20 Uhr auch nach Winterbach.