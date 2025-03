Endlich wieder vom Sommer verzaubern lassen beim 41. Zelt-Musik-Festival Freiburg 2025 in einer der schönsten Sommerlocations der Stadt! Mit Sonnenschein, einem gechillten Publikum und Musiker:innen aus aller Welt wird der Festivalsommer in diesem Jahr ein ganz besonderer.

Datum: Sonntag, 20. Juli 2025 Beginn: 21:00 Uhr

Einlass: 20:30 Uhr Ort: Badische Zeitung Zelt

Festivalgelände

Mundenhof-Gelände

Mundenhofer Straße

79111 Freiburg Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen

Die ungebrochen beliebte Band feiert 2025 ihr 45-jähriges Bestehen unter dem Motto "45 Alive".

2023 veröffentlichten The Hooters nach einiger Zeit ohne neue Songs das Album "Rocking & Swing" und tourten es in den beiden Folgesommern erfolgreich. Es wirft uns zurück zu den Wurzeln der Band in den frühen 80ern. Mit ihrer einzigartigen Mischung aus Ska, Reggae und Rock, aufgenommen im Keswick Theatre im November 2022, treffen sie, gerade auch durch die erstmalige Aufnahme von einigen frühen Songs, die sie damals in den Anfängen auf ihren Clubkonzerten live performed haben, bei ihren Fans ins Schwarze.

Nach zahlreichen Tourneen beschlossen The Hooters 1995 eine wohlverdiente Pause einzulegen und sich auf diverse Soloprojekte zu konzentrieren. Rob Hyman und Eric Bazilian stellten ihre Talente als Musiker und als Songschreiber anderen Künstlern zur Verfügung. Ab Anfang der 2000er ging es mit neu ergänzter Besetzung mit großem Erfolg, insbesondere in Europa, und vielen Tourneen und Veröffentlichungen weiter. Seitdem sind The Hooters regelmäßig auf ausgedehnten Tourneen.