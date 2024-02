Die größten Hits aller Zeiten – aufgelegt von SWR1 DJs

Datum: Samstag, 14. September 2024 Beginn: 21:00 Uhr

Einlass: 20:00 Uhr Ort: Festzelt in Sulzbach-Laufen Vorverkauf: 12,00 Euro Abendkasse: 14,00 Euro Mitwirkende: Vorverkaufsstellen:

Schuhhaus Berroth, Eisbachstraße 19, 74429 Sulzbach-Laufen;

AVIA-Tankstelle, Hauptstraße 52, 74429 Sulzbach-Laufen;

Gemeinde Sulzbach-Laufen, Eisbachstraße 24, 74429 Sulzbach-Laufen;

per E-Mail unter info@sulzbach-laufen.de

Feiern und mal wieder aus der Reihe tanzen, das geht mit den größten Hits aller Zeiten! Discoklassiker, Kulthits, Rock und Pop – unsere SWR1 DJs haben alles dabei, was Tanz- und Feierlaune bringt und sie legen die Musik genau so auf, wie man es aus dem Radio kennt und liebt. Mit Rock, Pop und Discosounds aus fünf Jahrzehnten ist garantiert, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist - vom Discoklassiker "I will survive" bis zur Hardrock-Nummer "Highway to hell".