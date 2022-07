v.l. Hans-Peter Zachary (Gitarre), Joe Langel (Bass), Moman (Gesang), Britta Medeiros (Gesang), Stephan Randecker (Schlagzeug), Frieder Berlin (Keyboard) SWR Ronny Zimmermann

Datum: Freitag, 15. Juli 2022 Beginn: 19:30 Uhr

Ort: Sparkassenbühne

Landesgartenschau Neuenburg am Rhein

Eintritt: Tageskarte der Landesgartenschau

Spaß und gute Laune mit der SWR1 Band

Sie sind mehr als eine herausragende Coverband: sie sind eine Tribute-Band der größten Hits der letzten 40 Jahre. Die Bandmitglieder der SWR1 Band leben und atmen Musik. In jedem Cover steckt mindestens genau so viel Emotion wie im Original.

Am 15. Juli spielt die SWR1 Band bei der Landesgartenschau in Neuenburg am Rhein.

Die Landesgartenschau in Neuenburg am Rhein

Sie ist bunt. Blühend. Inspirierend. Aber die Landesgartenschau ist auch anders. Mit wilden Streuobstwiesen. Mit Ecken voller Gestrüpp und Dickicht in den Rheinauen. Mit Totholzbäumen, die zusammen mit Rambler-Rosen zu neuem Leben erblühen. Denn ganz bewusst wurden von Beginn der Planungen an inhaltliche Schwerpunkte gesetzt: Naturschutz. Nachhaltigkeit. Klimawandel.

Nicht zuletzt die Naturkatastrophen dieses Sommers haben hier in Deutschland und in vielen weiteren Gebieten gezeigt, dass wir mit diesen Zielen auf dem richtigen Weg sind. Dass diese Themen auf einer Landesgartenschau nicht fehlen dürfen.

Lassen Sie sich inspirieren und genießen Sie 164 Tage Blütenpracht.