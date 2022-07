per Mail teilen

v.l. Hans-Peter Zachary (Gitarre), Joe Langel (Bass), Moman (Gesang), Britta Medeiros (Gesang), Stephan Randecker (Schlagzeug), Frieder Berlin (Keyboard) SWR Ronny Zimmermann

Datum: Samstag, 16. Juli 2022 Beginn: 21:00 Uhr

Ort: ASV Bildechingen

Horb am Neckar

Eintritt: Vorverkauf 13 €/ Abendkasse 15 €

Spaß und gute Laune mit der SWR1 Band

Sie sind mehr als eine herausragende Coverband: sie sind eine Tribute-Band der größten Hits der letzten 40 Jahre. Die Bandmitglieder der SWR1 Band leben und atmen Musik. In jedem Cover steckt mindestens genau so viel Emotion wie im Original.

Am 16. Juli spielt die SWR1 Band beim Vereinsjubiläum des ASV Bildechingen in Horb am Neckar. Einlass ab 16 Jahren.

100 Jahre Leidenschaft - ASV Bildechingen 1921

Am 29. Mai 1921 fanden sich 20 junge Männer in einem Schuppen zusammen, um zur Ausübung des Fußballsports den Sportverein Bildechingen ins Leben zu rufen.

Das große Jubiläumswochenende findet vom 14. bis 17. Juli 2022 statt.