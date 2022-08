SWR1 Pfännle in Hüfingen

SWR1 Pfännle live erleben. Immer inklusive: Die »Schmeck den Süden«-Gastromeile, das EDEKA Kochstudio mit Eberhard Braun und die große SWR1 Bühne – mit Kochshows und den größten Hits aller Zeiten, live gespielt von der SWR1 Band.

Datum: Sonntag, 4. September 2022 Beginn: 11:00 Uhr

Ort: Hüfingen, Hauptstraße Mitwirkende: SWR1 Pfännle-Koch Ebharad Braun

SWR1 Band

Petra Klein

Der staatlich anerkannte Erholungsort liegt in der Hochebene zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb, auf der Baar. Sie ist Teil des Naturparks Südschwarzwald und perfekt zum Wandern und Radfahren. Neben der fantastischen Natur erleben Besucherinnen und Besucher in Hüfingen noch lebendiges Brauchtum. Überregional bekannt sind die prächtigen Blumenteppiche nach italienischer Art, die Hüfingen an Fronleichnam auf die Straßen legt. Auch die authentische schwäbisch-alemannische Fastnacht ist ein einmaliges Erlebnis. 2013 gastierte das kulinarische Event schon einmal in Hüfingen.