Die größten Hits aller Zeiten mit SWR1 DJ Corvin Tondera-Klein

Adresse Außenbühne Globe Theater - Das Neue Globe

Unterwöhrd 1

74523 Schwäbisch Hall Vorverkauf 12,00 Euro Abendkasse 14,00 Euro Programm SWR1 DJ Corvin Tondera-Klein Mitwirkende Vorverkaufsstellen:

Tourist Information, Hafenmarkt 3, 74523 Schwäbisch Hall

www.freilichtspiele-hall.de/veranstaltung/swr1-party.html

Feiern und mal wieder aus der Reihe tanzen, das geht mit den größten Hits aller Zeiten! Discoklassiker, Kulthits, Rock und Pop – unsere SWR1 DJs haben alles dabei, was Tanz- und Feierlaune bringt und sie legen die Musik genau so auf, wie ihr es aus dem Radio kennt und liebt. Mit Rock, Pop und Discosounds aus fünf Jahrzehnten ist garantiert, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist – vom Discoklassiker "I Will Survive" bis zur Hardrock-Nummer "Highway To Hell".