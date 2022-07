SWR1 Hitparade 2022 - Das Finale

Ab 24. Oktober 2022 ist wieder Dauerhören angesagt: die SWR1 Hitparaden-Moderator:innen spielen die rund 1.000 gewählten Titel - und dieses Jahr wieder mit großem Finale in der Stuttgarter Schleyer-Halle.

Datum: Freitag, 28. Oktober 2022 Beginn: 19:00 Uhr

Bereits gekaufte Tickets behalten für 2022 ihre Gültigkeit. Ort: Hanns-Martin-Schleyer-Halle

Mercedesstr. 69

70372 Stuttgart

Lageplan Mitwirkende: Live-Countdown mit den SWR1 Hitparaden-Moderator:innen

Hitfiebern beim Finale

Was auf der Bühne der Final-Party passiert, das entscheiden die SWR1 Hörer:innen Anfang Oktober. Fünf Tage lang ist dann Dauerhören angesagt und die SWR1 Hitparaden-Moderator:innen spielen die meistgewählten rund 1.000 Titel bis zum Platz Nummer 1.

Kann sich "Stairway to Heaven" die Krone wieder zurückholen oder wiederholt "Bohemian Rhapsody" den Sieg von 2021? Wie sieht die Platzverteilung in den Top 10 aus, gibt es wieder einen ganz hoch platzierten Neueinsteiger? All das erleben Sie am besten live bei der großen Finalparty am Freitag, 28. Oktober 2022, in Stuttgart.

Hitparaden-Final-Tickets behalten Gültigkeit

Ein wichtiger Hinweis für alle SWR1 Hörer:innen, die eine Eintrittskarte haben: Ihre Tickets behalten für das Finale am 28. Oktober 2022 ihre Gültigkeit.

Kartenbesitzer:innen, die ihr Ticket nicht behalten wollen, erhalten ihr Geld über den Easy-Ticket-Service zurück, Tickets können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Rückgabe nur bei der Vorverkaufsstelle erfolgen kann, bei der sie erworben wurden.

Finalparty 2019 mit Holly Johnson, Tony Hadley, Ian Paice und der SWR1 Band