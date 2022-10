SWR1 Hitparade 2023 - Das Finale

Datum: Freitag, 27. Oktober 2023 Beginn: 19:00 Uhr

Ort: Hanns-Martin-Schleyer-Halle

Mercedesstr. 69

70372 Stuttgart

Lageplan Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen

Vorverkaufsbeginn: 28.10.2022, 21:00 Uhr Mitwirkende: Live-Countdown mit den SWR1 Hitparaden-Moderator:innen

Neues Jahr - neue Hitparade und (vielleicht) eine neue Nummer 1 in Baden-Württemberg

Was auf der Bühne der Final-Party passiert, das entscheiden die SWR1 Hörer:innen. Fünf Tage lang ist davor Dauerhören angesagt und die SWR1 Hitparaden-Moderator:innen spielen die meistgewählten rund 1.000 Titel bis zum Platz Nummer 1.

Wer gewinnt, wie sieht die Platzverteilung in den Top 10 aus und gibt es wieder einen ganz hoch platzierten Neueinsteiger? All das erleben Sie am besten selber live beim großen Finale der SWR1 Hitparade am Freitag, 27. Oktober 2023, in Stuttgart.