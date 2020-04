Datum: Freitag, 2. Oktober 2020 Beginn: 21:00 Uhr

Ersatztermin für 30.4.2020 Einlass: 20:00 Uhr Ort: Stadthalle, Georg-Zimmerer-Str. 4, 72488 Sigmaringen Eintritt: frei

Absage aller SWR-Veranstaltungen

Der SWR hält sich grundsätzlich an die Empfehlungen und Vorgaben der Gesundheitsbehörden sowie des Robert-Koch-Instituts zur Durchführung von Veranstaltungen. Auf dieser Basis werden alle geplanten SWR Veranstaltungen einer Risikoabschätzung unterzogen. Diese Bewertung hat ergeben, dass die Veranstaltung SWR1 Disco in Sigmaringen am 30.4.2020 leider nicht stattfinden kann. Ein neuer Termin steht aber bereits fest. Wir freuen uns auf die größten Hits bei der SWR1 Disco am 2.10.2020: Gleicher Ort, gleiche Party-Stimmung!

Die größten Hits aller Zeiten - aufgelegt von SWR1-DJs

Das gibt es nur noch auf einer SWR1 Disco; die Kuschelrunde SWR SWR - es-productions

Feiern Sie mit und tanzen Sie mal wieder aus der Reihe! Die SWR1 Discos mit den größten Hits aller Zeiten sind dafür bestens geeignet. Discoklassiker, Kulthits, Rock und Pop - unsere SWR1-DJs haben alles dabei, was Sie in Tanz- und Feierlaune bringt. Unsere DJs legen die Musik genau so auf, wie sie die SWR1-Hörer aus dem Radio kennen und lieben. Mit Rock und Pop aus fünf Jahrzehnten ist garantiert, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist - vom Discoklassiker "I will survive" bis zu Hardrock-Nummern wie "Highway to hell".