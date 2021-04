Datum: Sonntag, 17. Juli 2022 Beginn: 18:30 Uhr

Die jazzopen 2022 finden vom 07. bis zum 17. Juli statt. Viele Künstler, die für den Juli 2021 gesetzt waren, holen ihre Auftritt im Juli 2022 nach. Darunter auch Sting, der am Sonntag, den 17. Juli auf dem Schlossplatz auftreten wird.

Sting

Der Sonntagabend verspricht das Beste vom Besten – aus rund vier Jahrzehnten Musikgeschichte. Sting kehrt nach Stuttgart zurück und präsentiert auf dem Schlossplatz seine Welttournee My Songs. Der Superstar spielt mit reichlich Power seine beliebtesten Stücke, die er in seiner erfolgreichen Karriere bei The Police und als Solokünstler geschrieben hat. Auch Songs wie Englishman In New York, Every Breath You Take, Message In A Bottle und viele mehr gehören zum Repertoire. Sting, mit 17 Grammy Awards ausgezeichnet, wird von einem Rock-Ensemble mit Dominic Miller (Gitarre), Josh Freese (Schlagzeug), Rufus Miller (Gitarre), Kevon Webster (Keyboard), Shane Sager (Mundharmonika) und Melissa Musique und Gene Noble (Background-Gesang) begleitet.