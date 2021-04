Datum: Sonntag, 18. Juli 2021 Beginn: 18:30 Uhr

Verschoben auf 17.7.2022











Das Beste vom Besten – aus rund vier Jahrzehnten Musikgeschichte.

Der Superstar spielt mit reichlich Power seine beliebtesten Stücke, die er in seiner erfolgreichen Karriere bei The Police und als Solokünstler geschrieben hat. Die Kritiker sind begeistert, sprechen von einer „meisterhaften Leistung“ und loben: „Sting nimmt die Fans mit auf eine musikalische Zeitreise und bietet mit Hits wie Fields of Gold, Shape of my Heart, Roxanne und Demolition Man eine unvergessliche Show.“ Auch Songs wie Englishman In New York, Every Breath You Take, Message In A Bottle und viele mehr gehören zum Repertoire.