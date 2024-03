per Mail teilen

Das 13. Winterbach Zeltspektakel findet vom 19. bis 27. Juli 2024 statt. Der legendäre Gitarrist Steve Hackett kommt mit seiner neuen Show "Genesis Greats, Lamb Highlights & Solo" am 19. Juli 2024 nach Winterbach.

Datum: Freitag, 19. Juli 2024 Beginn: 20:00 Uhr

Einlass: 18:30 Uhr Ort: Winterbach Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen

Programm: Genesis Greats, Lamb Highlights & Solo

Seine neue Show feiert das 50-jährige Jubiläum von "The Lamb Lies Down On Braodway" und Steve Hackett bietet eine Auswahl von Highlights aus diesem kultigen Genesis-Album.

Steve Hacketts zeitlose Gitarrenkunst zog sich wie ein roter Faden durch die klassischen 70er-Jahre-Alben von Genesis. In den letzten Jahren haben er und seine hervorragende Tournee-Besetzung, bestehend aus Roger King (Keyboards), Nad Sylvan (Gesang), Jonas Reingold (Bass, Backing Vocals), Rob Townsend (Saxophon, Flöten, zusätzliche Keyboards) und Craig Blundell (Schlagzeug), viele dieser Alben unter großem Beifall zurück in die Konzertsäle gebracht. Viele Fans haben sich weitere Titel von The Lamb gewünscht. Wie könnte man ein halbes Jahrhundert dieses bemerkenswerten Albums besser feiern als mit einer Auswahl von Lamb-Highlights neben einigen von Hacketts besten Soloarbeiten und unerlässlichen Genesis Klassikern.